फनी जोक्स: भाभी- देवरजी क्या पढ़ रहे हैं? जवाब सुनकर उड़ गए होश

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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फनी जोक्स: इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ वायरल हो रहे चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।



बाप- बेटा 5 के बाद क्या आता है?

बेटा- 6 और 7 पापा!

बाप- शाबाश बेटा मेरा तो बहुत इंटेलीजेंट है अच्छा तो 6, 7 के बाद!

बेटा- 8, 9, 10

बाप- और उसके बाद?

बेटा- और उसके बाद गुलाम, बेगम और बादशाह!



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

देवर- आप बहुत सुंदर हो।

भाभी- देवर जी क्या कर रहे हो?

देवर- भाभी पढ़ रहा हूं

भाभी- शाबास, क्या पढ़ रहे हो?

देवर- आपकी होने वाली देवरानी के मैसेज

देवर की बात सुनकर भाभी हैरान रह गईं...



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik