फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Jokes In Hindi beggar funny jokes best new jokes 2026 social media meems and chutkule

फनी चुटकुले: कुछ खाने को दे दे बेटा, भिखारी का जवाब सुनकर गोलू के उड़ गए होश

Wed, 23 Sep 2026 03:18 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Wed, 23 Sep 2026 03:18 PM IST
सार

जोक्स: चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए।

विज्ञापन
Jokes In Hindi beggar funny jokes best new jokes 2026 social media meems and chutkule
वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

मजेदार फनी चुटकुले: जिंदगी की भागदौड़ और रोजमर्रा की परेशानियों के बीच चेहरे पर तनाव नजर आना आम बात है। ऐसे में एक छोटा-सा जोक भी माहौल को खुशनुमा बना सकता है। हंसी न सिर्फ मन को हल्का करती है, बल्कि अपनों के साथ रिश्तों में भी मिठास घोलने का काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि हंसी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन हंसना चाहिए। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। 





भिखारी- कुछ खाने को दे दे बेटा,
मैं बहुत लाचार हूं
गोलू- देखने में तो हट्टे-कट्टे हो फिर
लाचार किससे हो?
भिखारी- अपनी आदत से
गोलू बेहोश.......




भिखारी-  साहब 20 रुपये दो ना, कॉफी पीनी है
पप्पू- लेकिन कॉफी तो 10 रुपये की आती है
भिखारी- मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ मे है न
पप्पू- अरे, भिखारी होकर तूने गर्लफ्रेंड बना रखी है
भिखारी- नहीं जी, गर्लफ्रेंड ने मुझे भिखारी बना दिया है.....
Jokes In Hindi beggar funny jokes best new jokes 2026 social media meems and chutkule
जोक्स - फोटो : अमर उजाला
पत्नी- शादी के पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे,
अब क्या हो गया?
पति- फिर तुमसे शादी हो गई और मेरा
भगवान पर से भरोसा ही उठ गया…
Jokes In Hindi beggar funny jokes best new jokes 2026 social media meems and chutkule
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik
एक आदमी अपने ससुराल गया
सास ने सात दिन तक उसे पालक का साग खिलाया
फिर आठवें दिन सास ने पूछा- बेटा क्या खाओगे?
दामाद- आप बस खेत दिखा दो, मैं खुद चर आऊंगा...



देसी जोक्स: English में कमजोरी को लेकर पप्पू ने गप्पू से कही ऐसी बात, पढ़कर घर में गूंजने लगेंगे हंसी के ठहाके


मजेदार चुटकुले: केवल दो तरह के आदमी औरत को समझ नहीं पाते हैं, देवर की बात सुनकर भाभी ने पकड़ा सिर 
विज्ञापन
विज्ञापन
Jokes In Hindi beggar funny jokes best new jokes 2026 social media meems and chutkule
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik
लड़का- आई लव यू डियर.
लड़की- तुझे मेरी चप्पल का साइज तो पता है ना?
लड़का- अरे यार...तुमने तो पहले से ही,
गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए
भाड़ में जाओ, मैं नहीं दे रहा कोई सैंडल-वैंडल...



लड़का- देखो बेबी मैं तुम्हारी जुल्फों के लिए,
क्या लाया हूं?
लड़की- क्या लाए हो जान?
लड़का- उस्तरा
लड़की- उस्तरा क्यों?
लड़का- टकली करुंगा तुझे,
तूने मेरे सिर में भी जुएं फैला दी हैं..... 
विज्ञापन
Jokes In Hindi beggar funny jokes best new jokes 2026 social media meems and chutkule
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
सेक्रेटरी- 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, सर
बॉस- बाद में देखते है
सेक्रेटरी- शर्ट अच्छी लग रही है आपकी
बॉस- छुट्टी नहीं मिलेगी
सेक्रेटरी- सिर्फ शर्ट अच्छी लग रही है,
मुंह वैसा ही है, कुत्ते जैसा.....



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed