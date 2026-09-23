धमाकेदार हिंदी जोक्स: अंधे प्रेमी ने खूबसूरती को लेकर प्रेमिका से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik







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चुटकुले: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे। इंसान को हंसाने में चुटकुले काफी मदद करते हैं। इसलिए हम आपके लिए ऐसे वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जो आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे।







प्रेमिका- काश तुम देख सकते कि,

मैं कितनी खूबसूरत हूं

अंधा प्रेमी- रहने दे, इतनी खूबसूरत होती,

तो क्या आंख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ देते

अंधा हूं, पागल नहीं.....



प्रेमी (प्रेमिका से)- तुमसे एक बात कहनी है

प्रेमिका- कहो न

प्रेमी- कल जब तुम कॉलेज गई हुई थीं,

तब मैं तुम्हारे घर गया था

प्रेमिका- फिर

प्रेमी- लगता है, अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी

प्रेमिका- क्यों, पापा से मिले थे क्या?

प्रेमी- नहीं, तुम्हारी छोटी बहन से मिला था.....

2 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

एक खूबसूरत लड़की आंखों की समस्या लेकर डॉक्टर के पास पहुंची

चेक करने के बाद डॉक्टर ने खूबसूरत लड़की की आंखों में आंखें डालीं

और कहा- जिस तरह अपने प्रेमी को देखती हो, उसी तरह देखना

खूबसूरत लड़की- पर क्यों?

डॉक्टर- ज्यादा रोमांटिक होने की जरुरत नहीं है

आई ड्राप डालना है......

3 of 5 पति-पत्नी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 टीचर-स्टूडेंट फनी जोक्स - फोटो : freepik

इतिहास के टीचर ने चिंटू से पूछा-

अकबर का जन्म कब हुआ था?

चिंटू- सर मैं तो स्कूल पढ़ने आता हूं,

डिलेवरी थोड़ी कराता हूं

जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए.....







चिंटू स्कूल में 1 काला और 1 सफेद जूता पहनकर आता है

टीचर - घर जाओ और जूते बदल कर आओ

चिंटू- कोई फायदा नहीं,

वहां भी एक काला और एक सफेद जूता ही रखा है.....

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik