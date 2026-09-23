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हिंदी चुटकले: जीजा- यदि मैं तुम्हें बहुत सारे रुपये दिखाऊं तो तुम मुझे क्या दोगी? साली ने दिया गजब का जवाब

Wed, 23 Sep 2026 05:00 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Wed, 23 Sep 2026 05:00 PM IST
सार

हिंदी जोक्स चुटकले: हंसना-मुस्कुराना हर किसी के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप प्रसन्न रहते हैं, तो तरोताजा और स्वस्थ महसूस करते हैं। हंसी इंसान को मानसिक तनाव और गंभीर बीमारियों से भी बचाती है।

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फनी जोक्स - फोटो : freepik

आज के मजेदार जोक्स: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। इसके लिए आप समय निकालकर दिन में कभी भी हंस सकते हैं।  ऐसे मे आज हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ मजेदार चुटकुले (Funny Chutkule in Hindi), जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। 





जीजा- यदि मैं तुम्हें बहुत सारे रुपये दिखाऊं तो तुम मुझे क्या दोगी?
साली- कुएं में धक्का......



जीजा (साली से)- लड़कियों की आधी जिंदगी पति की तलाश में 
और आधी जिंदगी पति की तलाशी में ही निकल जाती है.....
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जोक्स - फोटो : अमर उजाला
पिता- तुम चाहे पास हो या फेल मैं तुम्हें बाइक जरूर दिलाऊंगा
बेटा- थैंक्स पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो
पिता- पूरी बात तो सुनो, पास हो गए तो कॉलेज जाने के लिए
और फेल हो गए तो दूध बेचने के लिए...... 
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जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik
पति- पत्नी में जबरदस्त लड़ाई हुई
पत्नी- मैं मायके जा रही हूं
पति- और मैं मंदिर जा रहा हूं
पत्नी- अब चाहे लाख मन्नतें मांग लो,
फिर भी मैं वापस नहीं आऊंगी
पति- पगली मन्नत पूरी हो गई है,
इसलिए जा रहा हूं.....



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फनी जोक्स - फोटो : freepik
बेटी- पापा कहा हो आप? 
पिता- ऑफिस हूं, बताओ क्या हुआ?
बेटी- कुछ नहीं वो पड़ोस वाली आंटी भाग गयी,
तो मम्मी ने बोला,
पापा से पूछो कि वो कहां हैं?



ऑनलाइन क्लास लेती बेटी ने पिता से कहा-
जब भी मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूं,
आप कमरे में इधर से उधर मत घूमा करो
पिता- क्यों?
बेटी- मेरी मैडम का ध्यान भटक जाता है.....
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फनी वायरल जोक्स - फोटो : Freepik
कोमा से उठने के बाद पिंकी डॉक्टर से,
मुझे क्या हुआ था?
डॉक्टर- आपका इंटरनेट बंद हो गया था..... 



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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