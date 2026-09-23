हिंदी चुटकले: जीजा- यदि मैं तुम्हें बहुत सारे रुपये दिखाऊं तो तुम मुझे क्या दोगी? साली ने दिया गजब का जवाब

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik







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आज के मजेदार जोक्स: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। इसके लिए आप समय निकालकर दिन में कभी भी हंस सकते हैं। ऐसे मे आज हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ मजेदार चुटकुले (Funny Chutkule in Hindi), जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।







जीजा- यदि मैं तुम्हें बहुत सारे रुपये दिखाऊं तो तुम मुझे क्या दोगी?

साली- कुएं में धक्का......







जीजा (साली से)- लड़कियों की आधी जिंदगी पति की तलाश में

और आधी जिंदगी पति की तलाशी में ही निकल जाती है.....

2 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

पिता- तुम चाहे पास हो या फेल मैं तुम्हें बाइक जरूर दिलाऊंगा

बेटा- थैंक्स पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो

पिता- पूरी बात तो सुनो, पास हो गए तो कॉलेज जाने के लिए

और फेल हो गए तो दूध बेचने के लिए......

3 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik

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4 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

बेटी- पापा कहा हो आप?

पिता- ऑफिस हूं, बताओ क्या हुआ?

बेटी- कुछ नहीं वो पड़ोस वाली आंटी भाग गयी,

तो मम्मी ने बोला,

पापा से पूछो कि वो कहां हैं?







ऑनलाइन क्लास लेती बेटी ने पिता से कहा-

जब भी मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूं,

आप कमरे में इधर से उधर मत घूमा करो

पिता- क्यों?

बेटी- मेरी मैडम का ध्यान भटक जाता है.....

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5 of 5 फनी वायरल जोक्स - फोटो : Freepik