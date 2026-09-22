चुटकुले: चिंटू ने जज की बात सुनकर तलाक की अर्जी ले ली वापस, पढ़िए मजेदार जोक्स

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik







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चुटकुले: अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक खान-पान और शुद्ध हवा के साथ खुलकर हंसना भी जरूरी है। हंसी चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करती है और तनाव और चिंता को भी दूर भगाती है। दिन की शुरुआत अगर हंसी के साथ करते हैं, तो पूरा दिन खुशनुमा बन जाता है। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं कुछ मजेदार जोक्स और वायरल चुटकुले, जिन्हें पढ़ते ही आपकी हंसी छूट जाएगी।



क्लास में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा - बताओ, कांटों भरे

रास्ते पर आपका साथ कौन देगा? पति, पत्नी, मां-बाप,

प्रेमी, प्रेमिका या दोस्त?

पप्पू खड़े होकर बोला - सर चप्पल!

फिर मास्टर जी ने चप्पल से की पप्पू की पिटाई।



2 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

जज- तुम्हे तलाक क्यों चाहिए?

चिंटू- जज साहब, मेरी पत्नी मुझ से लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है और बर्तन मंजवाती है

जज- इसमें दिक्कत क्या है?

लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो आसानी से छील जाएंगे,

प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रखा दिया करो, काटने के समय आंखें नहीं जलेगी

बर्तन मांजने से 10 मिनिट पहले भरे टब में डाल दिया करो आसानी से साफ हो जाएंगे

चिंटू- समझ गया हजूर। अर्जी वापस ही दे दो मेरी...



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik