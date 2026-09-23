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जोक्स: संसार में सबसे अधिक लाभदायक जानवर कौन सा है? पप्पू का जवाब सुनकर टीचर के उड़े होश

Wed, 23 Sep 2026 04:39 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Wed, 23 Sep 2026 04:39 PM IST
सार

जोक्स का खजाना: इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। 

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

हिंदी चुटकुले: हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। ऐसे मे आज हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ फनी जोक्स (Funny Jokes In Hindi) और मजेदार चुटकुले (Funny Chutkule In Hindi), जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....






टीचर- संसार में सबसे अधिक लाभदायक जानवर,
कौन सा है?
पप्पू- मुर्गा
टीचर- वो कैसे?
पप्पू- हम उसे पैदा होने से पहले भी खा सकते हैं और 
बाद में भी
टीचर के उड़े होश......



अध्यापक- बच्चों मैंने चोरी की। 
इस वाक्य को भविष्यकाल में परिवर्तित करो
पप्पू- सर, आप जेल जाएंगे......
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जोक्स - फोटो : अमर उजाला
पत्नी- सुनो जी, आपको नहीं लगता भगवान ने मुझे
फुर्सत में बनाया होगा
पति- फालतू के काम फुर्सत में ही होते हैं
उसके बाद पति की हुई जमकर कुटाई.....
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मजेदार जोक्स - फोटो : freepik
बॉस (सुरेश से)- मैंने तुम्हें फोन किया था,
तुम्हारी पत्नी ने कहा तुम खाना बना रहे हो
तुमने वापस फोन क्यों नहीं किया?
सुरेश- सर किया था,
आपकी पत्नी ने बताया आप बर्तन धो रहे हो....



धमाकेदार हिंदी जोक्स: अंधे प्रेमी ने खूबसूरती को लेकर प्रेमिका से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी


चुटकुले: चिंटू से टीचर- मैं तेरी मां बन जाऊं तो तुझे 2 दिन में सुधार दूं, फिर जो हुआ पढ़कर छूट जाएगी आपकी हंसी
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
देवर- आदमी का जीवन शादी के बाद कैसा रहता है?
भाभी- शादी से पहले गर्मजोशी में, शादी के बाद 
कुछ दिन मदहोशी में और उसके बाद का पूरा जीवन
खामोशी में रहता है
भाभी की बात सुनकर देवर के उड़ गए होश......



भाभी- पता है देवर जी, 50 की होते हुए भी तुम्हारे
एक दोस्त ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की
देवर- पक्का मुश्ताक भाई होगा
भाभी- आपने कैसा पहचाना?
देवर- क्योंकि वो कबाड़ का व्यापारी है, 
उसे कबाड़ की पहचान है......
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फनी जोक्स - फोटो : freepik
पप्पू (गप्पू से)- यार दिनदिहाड़े घर में चोरी हो जाती है
तो सब कहते हैं, मैंने नहीं देखा...मैंने नहीं देखा
गप्पू- फिर 
पप्पू- और जब गर्लफ्रेंड को घर लाओ तो 
पूरा मोहल्ला कहता है, हमने देखा...हमने देखा



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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