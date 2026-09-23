जोक्स: संसार में सबसे अधिक लाभदायक जानवर कौन सा है? पप्पू का जवाब सुनकर टीचर के उड़े होश

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik







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हिंदी चुटकुले: हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। ऐसे मे आज हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ फनी जोक्स (Funny Jokes In Hindi) और मजेदार चुटकुले (Funny Chutkule In Hindi), जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....









टीचर- संसार में सबसे अधिक लाभदायक जानवर,

कौन सा है?

पप्पू- मुर्गा

टीचर- वो कैसे?

पप्पू- हम उसे पैदा होने से पहले भी खा सकते हैं और

बाद में भी

टीचर के उड़े होश......







अध्यापक- बच्चों मैंने चोरी की।

इस वाक्य को भविष्यकाल में परिवर्तित करो

पप्पू- सर, आप जेल जाएंगे......

2 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

पत्नी- सुनो जी, आपको नहीं लगता भगवान ने मुझे

फुर्सत में बनाया होगा

पति- फालतू के काम फुर्सत में ही होते हैं

उसके बाद पति की हुई जमकर कुटाई.....

3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

देवर- आदमी का जीवन शादी के बाद कैसा रहता है?

भाभी- शादी से पहले गर्मजोशी में, शादी के बाद

कुछ दिन मदहोशी में और उसके बाद का पूरा जीवन

खामोशी में रहता है

भाभी की बात सुनकर देवर के उड़ गए होश......







भाभी- पता है देवर जी, 50 की होते हुए भी तुम्हारे

एक दोस्त ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की

देवर- पक्का मुश्ताक भाई होगा

भाभी- आपने कैसा पहचाना?

देवर- क्योंकि वो कबाड़ का व्यापारी है,

उसे कबाड़ की पहचान है......

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5 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik