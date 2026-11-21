1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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हिंदी जोक्स: हंसने से इंसान प्रसन्न रहता है और मन में अच्छे-अच्छे ख्याल आते होंगे। सेहतमंद रहने के लिए हमें मानसिक तनाव से मुक्त रहना चाहिए। मानसिक तनाव से बचाने में हंसी हमारी मदद करती है। इसलिए हम सभी को हर दिन हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



रोहन और मोहन बात कर रहे थे...

रोहन- मेरा बॉस सबको परेशान करता था, तो कल शाम को मैंने उसके खाली टिफिन में चुपके से एक चॉकलेट रख दी और एक पर्ची

डाल दी।

पर्ची में लिखा था- 'जानू दोनों तुम ही खाना, उस पागल को मत देना।' आज बॉस लंगड़ाते हुए ऑफिस आया था, चेहरा इतना सूजा हुआ

था कि एक आंख भी नहीं खोल पा रहा था।



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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

बाबा- बेटा तुझ पर किसी चुड़ैल का साया है

मटरू- बाबा मैंने थप्पड़ मार देना है अगर मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी कहा तो….!



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik