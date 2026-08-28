हिंदी जोक्स: पत्नी- तुमने मेरे साथ धोखा किया है? पति ने दिया गजब का जवाब

हिंदी जोक्स: सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से बचना बहुत जरूरी है। ऐसे में जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार साबित होते हैं। आज हम आपके लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर ठहाके मारने लगेंगे आप।





एक आदमी काम पर से थक हार कर घर आया,

पत्नी ने पानी का गिलास दिया,

तभी बेटा मार्कशीट लेकर अपने पिता के पास पहुंचा

साइंस- 39, इंग्लिश- 46, मैथ्स...

आगे कुछ पढ़ने से पहले आदमी- ये मार्क्स आए हैं, गधे शर्म नहीं आती?

नालायक है तू नालायक

पत्नी- अरे आप सुनो तो...

आदमी- तू चुप बैठ

तेरे लाड़- प्यार ने ही बिगाड़ा है इसे नालायक,

अरे तेरा बाप दिन भर मेहनत करता है और तू ऐसे मार्क्स लाता है...

लड़का चुपचाप गर्दन नीचे किए खड़ा था..

पत्नी- अरे सुनो तो...

आदमी- तू चुप कर, एक शब्द भी मत बोल,

पत्नी इस बार तेज आवाज में- अरे सुनो पहले।

सुबह अलमारी साफ करते वक्त मिली थी, ये आपकी मार्कशीट है...

फिर भयानक सन्नाटा...



