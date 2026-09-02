फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Husband Wife Funny Jokes in Hindi Social Media Viral Jokes And Meems Whatsapp Comedy Jokes 2026

चुटकुले: बड़े रोमांटिक अंदाज़ में पति ने अपनी नई-नवेली पत्नी से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

Wed, 02 Sep 2026 05:23 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Wed, 02 Sep 2026 05:23 PM IST
सार

हंसना-मुस्कुराना हर किसी के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप प्रसन्न रहते हैं, तो तरोताजा और स्वस्थ महसूस करते हैं। हंसी इंसान को मानसिक तनाव और गंभीर बीमारियों से भी बचाती है।

विज्ञापन
Husband Wife Funny Jokes in Hindi Social Media Viral Jokes And Meems Whatsapp Comedy Jokes 2026
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

मजेदार पति-पत्नी चुटकुलेः जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। 





पति ने बड़े रोमांटिक अंदाज़ में अपनी नई-नवेली पत्नी से कहा,
मे आई किस यू, डार्लिंग
पत्नी शरमाते हुए बोली-
हमने तो कभी गैरों को भी मना नहीं किया,
आप तो फिर भी अपने हैं
पति बेहोश......



पति- मैं गंजा होता जा रहा हूं, 
ट्रांसप्लांट का खर्चा 2 लाख है
पत्नी- 2 लाख का सोने का हार दिला दो,
मैं गंजे के साथ रह लूंगी.....
Husband Wife Funny Jokes in Hindi Social Media Viral Jokes And Meems Whatsapp Comedy Jokes 2026
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala
जीजा- तुम्हारी बहन में हजारों कमियां हैं
साली- जी, इसी वजह से तो उसे कोई,
अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था.....
Husband Wife Funny Jokes in Hindi Social Media Viral Jokes And Meems Whatsapp Comedy Jokes 2026
जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala
पिंकी- यार मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार,
मैं परीक्षा में फेल हुई, तो मेरी शादी कर देंगे
रिंकी- तो तुमने कितनी तैयारी की है?
पिंकी- बस रिसेप्शन का ड्रेस लेना बाकी है.....


जोक्स: न्यूरोलॉजिस्ट को लेकर बुजुर्ग पेशेंट ने डॉक्टर को दिया ऐसा मजेदार जवाब, पेट पकड़ कर हंसेंगे आप

फनी चुटकुले: साली- मैं कितनी सुंदर हूं, जीजा ने दिया गजब का मजेदार जवाब
विज्ञापन
विज्ञापन
Husband Wife Funny Jokes in Hindi Social Media Viral Jokes And Meems Whatsapp Comedy Jokes 2026
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik
एक लड़की की शादी हो रही थी....
शादी में दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड भी आ गया
दुल्हन का पिता- आप कौन?
एक्स बॉयफ्रेंड- जी मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गया था
अब फाइनल देखने आया हूं......



भाभी (देवर से)- तुम्हारे भैया ने मेरा नया-नया
बैंक खाता खुलवाया है
देवर- अरे वाह भाभी, कौन से बैंक में?
भाभी- एक किस बैंक में
देवर- अरे भाभीजी वो एक किस नहीं, Axis Bank है.....
विज्ञापन
Husband Wife Funny Jokes in Hindi Social Media Viral Jokes And Meems Whatsapp Comedy Jokes 2026
फनी जोक्स - फोटो : freepik
एक बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे से बोला- कैसे हो बेटा?
बच्चा- ठीक हूं
बुजुर्ग व्यक्ति- पढ़ाई कैसी चल रही है?
बच्चा- बिलकुल आपकी जिंदगी की तरह
बुजुर्ग व्यक्ति- मतलब
बच्चा- भगवान भरोसे.......



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed