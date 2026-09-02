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चुटकुले: बड़े रोमांटिक अंदाज़ में पति ने अपनी नई-नवेली पत्नी से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Wed, 02 Sep 2026 05:23 PM IST
सार
हंसना-मुस्कुराना हर किसी के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप प्रसन्न रहते हैं, तो तरोताजा और स्वस्थ महसूस करते हैं। हंसी इंसान को मानसिक तनाव और गंभीर बीमारियों से भी बचाती है।
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Adobe Stock
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मजेदार पति-पत्नी चुटकुलेः जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए।
पति ने बड़े रोमांटिक अंदाज़ में अपनी नई-नवेली पत्नी से कहा,
मे आई किस यू, डार्लिंग
पत्नी शरमाते हुए बोली-
हमने तो कभी गैरों को भी मना नहीं किया,
आप तो फिर भी अपने हैं
पति बेहोश......
पति- मैं गंजा होता जा रहा हूं,
ट्रांसप्लांट का खर्चा 2 लाख है
पत्नी- 2 लाख का सोने का हार दिला दो,
मैं गंजे के साथ रह लूंगी.....
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala
जीजा- तुम्हारी बहन में हजारों कमियां हैं
साली- जी, इसी वजह से तो उसे कोई,
अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था.....
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जोक्स का खजाना
- फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala
पिंकी- यार मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार,
मैं परीक्षा में फेल हुई, तो मेरी शादी कर देंगे
रिंकी- तो तुमने कितनी तैयारी की है?
पिंकी- बस रिसेप्शन का ड्रेस लेना बाकी है.....
एक लड़की की शादी हो रही थी....
शादी में दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड भी आ गया
दुल्हन का पिता- आप कौन?
एक्स बॉयफ्रेंड- जी मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गया था
अब फाइनल देखने आया हूं......
भाभी (देवर से)- तुम्हारे भैया ने मेरा नया-नया
बैंक खाता खुलवाया है
देवर- अरे वाह भाभी, कौन से बैंक में?
भाभी- एक किस बैंक में
देवर- अरे भाभीजी वो एक किस नहीं, Axis Bank है.....
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फनी जोक्स
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एक बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे से बोला- कैसे हो बेटा?
बच्चा- ठीक हूं
बुजुर्ग व्यक्ति- पढ़ाई कैसी चल रही है?
बच्चा- बिलकुल आपकी जिंदगी की तरह
बुजुर्ग व्यक्ति- मतलब
बच्चा- भगवान भरोसे.......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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