चुटकुले: बड़े रोमांटिक अंदाज़ में पति ने अपनी नई-नवेली पत्नी से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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मजेदार पति-पत्नी चुटकुलेः जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए।







पति ने बड़े रोमांटिक अंदाज़ में अपनी नई-नवेली पत्नी से कहा,

मे आई किस यू, डार्लिंग

पत्नी शरमाते हुए बोली-

हमने तो कभी गैरों को भी मना नहीं किया,

आप तो फिर भी अपने हैं

पति बेहोश......



पति- मैं गंजा होता जा रहा हूं,

ट्रांसप्लांट का खर्चा 2 लाख है

पत्नी- 2 लाख का सोने का हार दिला दो,

मैं गंजे के साथ रह लूंगी.....

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

जीजा- तुम्हारी बहन में हजारों कमियां हैं

साली- जी, इसी वजह से तो उसे कोई,

अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था.....

3 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

एक लड़की की शादी हो रही थी....

शादी में दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड भी आ गया

दुल्हन का पिता- आप कौन?

एक्स बॉयफ्रेंड- जी मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गया था

अब फाइनल देखने आया हूं......







भाभी (देवर से)- तुम्हारे भैया ने मेरा नया-नया

बैंक खाता खुलवाया है

देवर- अरे वाह भाभी, कौन से बैंक में?

भाभी- एक किस बैंक में

देवर- अरे भाभीजी वो एक किस नहीं, Axis Bank है.....

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5 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik