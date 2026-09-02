{"_id":"6a98057ec3a6df84ac0b39f4","slug":"doctor-patient-jokes-in-hindi-girl-boy-funny-jokes-ladka-ladki-new-chutkule-comedy-jokes-2026-2026-09-02","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"जोक्स: न्यूरोलॉजिस्ट को लेकर बुजुर्ग पेशेंट ने डॉक्टर को दिया ऐसा मजेदार जवाब, पेट पकड़ कर हंसेंगे आप","category":{"title":"Humour","title_hn":"हंसी-ठट्ठा","slug":"humour"}}
जोक्स: न्यूरोलॉजिस्ट को लेकर बुजुर्ग पेशेंट ने डॉक्टर को दिया ऐसा मजेदार जवाब, पेट पकड़ कर हंसेंगे आप
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Wed, 02 Sep 2026 04:47 PM IST
सार
अच्छे खानपान और अच्छी हवा के साथ इंसान को सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है, क्योंकि हंसी-मजाक इंसान को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
विज्ञापन
1 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Freepik/Amar Ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
जोक्स इन हिंदी: बीते वर्षो में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गया है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
डॉक्टर ने बुजुर्ग पेशेंट को न्यूरोलॉजिस्ट को रेफर करते हुए कहा,
बाबा एक बार दिमाग वाले डॉक्टर को दिखा लो
बुजुर्ग उठते हुए बोले- हमें तो लगा था कि आपके पास भी होगा.....
सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से मरीज बोला-
उफ, ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है
डॉक्टर- हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं......
2 of 5
जोक्स
- फोटो : अमर उजाला
पत्नी अपने पति की ऊंगली बिजली के बोर्ड में डालने लगी
पति हाथ छुड़वाते हुए बोला- पागल हो करंट लग जायेगा
पत्नी- डोंट वरी जानू, मैंने कल ही करवाचौथ का व्रत किया है
चेक कर रही हूं प्रॉपर हुआ या नहीं......
3 of 5
मजेदार जोक्स
- फोटो : Freepik
एक महिला, साधु के पास गई और बोली-
बाबा आपने एक प्रवचन में कहा था कि अहंकार करना
सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं शीशा देखती हूं तो सोचती हूं
कि मैं कितनी सुंदर हूं, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है
मैं क्या करू?
साधु- यह अहंकार नहीं गलतफहमी है,
और गलतफहमी होना कोई पाप नहीं,
वो तो भोलापन है......
लड़की ने प्यार से लड़के के सीने पर अपना
सिर रखा और बोली- जानू, आपका दिल
कितना कुरकुरा है
लड़का- अरे पगली, दिल कुरकुरा नहीं है,
जेब में बीड़ी का बंडल पड़ा है......
लड़की ने फेसबुक पर लिखा-
धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना
थोड़ी देर बाद लड़के का कमेंट आया-
धीरे-धीरे ही आ रहा था,
तेरे मोहल्ले वालों ने चोर समझकर पीट दिया......
विज्ञापन
5 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
दामाद- आदमी-औरत में इतना भेदभाव क्यों करते हैं?
सास- वो कैसे?
दामाद- औरत सीधी हो तो उसे गाय और आदमी सीधा
हो तो उसे गधा क्यों कहते हैं?
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।