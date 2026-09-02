जोक्स: न्यूरोलॉजिस्ट को लेकर बुजुर्ग पेशेंट ने डॉक्टर को दिया ऐसा मजेदार जवाब, पेट पकड़ कर हंसेंगे आप

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

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जोक्स इन हिंदी: बीते वर्षो में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गया है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।







डॉक्टर ने बुजुर्ग पेशेंट को न्यूरोलॉजिस्ट को रेफर करते हुए कहा,

बाबा एक बार दिमाग वाले डॉक्टर को दिखा लो

बुजुर्ग उठते हुए बोले- हमें तो लगा था कि आपके पास भी होगा.....







सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से मरीज बोला-

उफ, ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है

डॉक्टर- हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं...... बीते वर्षो में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गया है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

2 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

पत्नी अपने पति की ऊंगली बिजली के बोर्ड में डालने लगी

पति हाथ छुड़वाते हुए बोला- पागल हो करंट लग जायेगा

पत्नी- डोंट वरी जानू, मैंने कल ही करवाचौथ का व्रत किया है

चेक कर रही हूं प्रॉपर हुआ या नहीं......

3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

लड़की ने प्यार से लड़के के सीने पर अपना

सिर रखा और बोली- जानू, आपका दिल

कितना कुरकुरा है

लड़का- अरे पगली, दिल कुरकुरा नहीं है,

जेब में बीड़ी का बंडल पड़ा है......



लड़की ने फेसबुक पर लिखा-

धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना

थोड़ी देर बाद लड़के का कमेंट आया-

धीरे-धीरे ही आ रहा था,

तेरे मोहल्ले वालों ने चोर समझकर पीट दिया...... नेपर लिखा-धीरे-धीरे से मेरीमें आनाथोड़ी देर बादका कमेंट आया-धीरे-धीरे ही आ रहा था,तेरे मोहल्ले वालों नेसमझकर पीट दिया......

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik