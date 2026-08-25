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जोक्स इन हिंदी: सूर्यास्त के बाद अपनी पत्नी से नहीं लड़ना चाहिए, गप्पू की बात सुनकर पप्पू के उड़ गए होश
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Tue, 25 Aug 2026 09:45 PM IST
सार
फनी चुटकुले: हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंताओं से दूर रहना मुश्किल है। ऐसे में हंसी एक ऐसी दवा है, जो मन को हल्का करती है।
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गप्पू-पप्पू फनी जोक्स
- फोटो : Freepik/Amar Ujala
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जोक्स का खजाना: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। इसके लिए आप समय निकालकर दिन में कभी भी हंस सकते हैं।
गप्पू- सूर्यास्त के बाद अपनी पत्नी से नहीं लड़ना चाहिए
पप्पू- क्यों?
गप्पू- क्योंकि वेदों के अनुसार सूर्यास्त के बाद असुरी ताकत
दुगनी हो जाती है......
गप्पू परेशान सा बैठा हुआ था,
तभी पप्पू ने पूछा- क्या हुआ भाई?
गप्पू- यार पता नहीं वो कौन से लोग हैं,
जिनके सपनों में राजकुमारी या हसीनाएं आती हैं
मेरे सपनों में तो मैं कभी मर जाता हूं तो कभी
गहरी खाई में गिर जाता हूं और तो और
कभी मुझे भूत उठा कर ले जाते हैं
गप्पू का जवाब सुनकर पप्पू की बोलती हो गई बंद.....
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
लड़का- आई लव यू डियर
लड़की- तुझे मेरी चप्पल का साइज तो पता है ना?
लड़का - अरे यार, तुमने तो पहले से ही गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए,
भाड़ में जाओ मैं कोई चप्पल नहीं दिलवाउंगा.....
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Adobe Stock
पत्नी- सुनो बाहुबली अच्छी है, देख लो
फोन में बिजी पति कमरे से बाहर चला गया
पत्नी- अंदर आ जाओ, मैंने बाहुबली बोला बाजूवाली नहीं......
देवर- ये रस्सी अपनी जीभ से काट दीजिए
भाभी- रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है?
देवर- कल ही तो भैया कह रहे थे कि,
आपकी जुबान कैची की तरह चलती है.......
देवर- ऐसी पत्नी को क्या बोलेगे
जो सुंदर हो, समझदार हो, गुस्सा न करे
और हमेशा आपकी सुने?
भाभी- गलतफहमी......
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फनी वायरल जोक्स
- फोटो : Freepik
महिला- डॉक्टर साहब मुझे कुछ डाइटिंग टिप्स दीजिए जिससे मैं पतली हो जाऊं
डॉक्टर- ऐसी चीजों से दूर रहें, जो तुम्हें मोटा बनाती हों
महिला- जैसे?
डॉक्टर- जैसे कि वजन तौलने वाली मशीन, शीशा,
आपकी मोटी तस्वीरें और सबसे जरूरी 'पतले दोस्त'.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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