फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Hindi Jokes Desi Chutkule Pappu Gappu Whatsapp New Jokes 2026 Girl Boy Comedy Jokes In Hindi

जोक्स इन हिंदी: सूर्यास्त के बाद अपनी पत्नी से नहीं लड़ना चाहिए, गप्पू की बात सुनकर पप्पू के उड़ गए होश

Tue, 25 Aug 2026 09:45 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Tue, 25 Aug 2026 09:45 PM IST
सार

फनी चुटकुले: हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंताओं से दूर रहना मुश्किल है। ऐसे में हंसी एक ऐसी दवा है, जो मन को हल्का करती है।

विज्ञापन
Hindi Jokes Desi Chutkule Pappu Gappu Whatsapp New Jokes 2026 Girl Boy Comedy Jokes In Hindi
गप्पू-पप्पू फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

जोक्स का खजाना: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। इसके लिए आप समय निकालकर दिन में कभी भी हंस सकते हैं।



गप्पू- सूर्यास्त के बाद अपनी पत्नी से नहीं लड़ना चाहिए
पप्पू- क्यों?
गप्पू- क्योंकि वेदों के अनुसार सूर्यास्त के बाद असुरी ताकत 
दुगनी हो जाती है......


गप्पू परेशान सा बैठा हुआ था, 
तभी पप्पू ने पूछा- क्या हुआ भाई?
गप्पू- यार पता नहीं वो कौन से लोग हैं, 
जिनके सपनों में राजकुमारी या हसीनाएं आती हैं
मेरे सपनों में तो मैं कभी मर जाता हूं तो कभी
गहरी खाई में गिर जाता हूं और तो और 
कभी मुझे भूत उठा कर ले जाते हैं
गप्पू का जवाब सुनकर पप्पू की बोलती हो गई बंद.....
Hindi Jokes Desi Chutkule Pappu Gappu Whatsapp New Jokes 2026 Girl Boy Comedy Jokes In Hindi
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
लड़का- आई लव यू डियर
लड़की- तुझे मेरी चप्पल का साइज तो पता है ना?
लड़का - अरे यार, तुमने तो पहले से ही गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए,
भाड़ में जाओ मैं कोई चप्पल नहीं दिलवाउंगा.....
Hindi Jokes Desi Chutkule Pappu Gappu Whatsapp New Jokes 2026 Girl Boy Comedy Jokes In Hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
पत्नी- सुनो बाहुबली अच्छी है, देख लो
फोन में बिजी पति कमरे से बाहर चला गया 
पत्नी- अंदर आ जाओ, मैंने बाहुबली बोला बाजूवाली नहीं......


जोक्स: दामाद से सास- जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, पढ़िए मजेदार चुटकुले

फनी जोक्स: आप क्या करती हैं? लड़की का जवाब सुनकर लड़के की बोलती हो गई बंद 
विज्ञापन
विज्ञापन
Hindi Jokes Desi Chutkule Pappu Gappu Whatsapp New Jokes 2026 Girl Boy Comedy Jokes In Hindi
देवर-भाभी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala
देवर- ये रस्सी अपनी जीभ से काट दीजिए
भाभी- रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है?
देवर- कल ही तो भैया कह रहे थे कि,
आपकी जुबान कैची की तरह चलती है.......


देवर- ऐसी पत्नी को क्या बोलेगे
जो सुंदर हो, समझदार हो, गुस्सा न करे
और हमेशा आपकी सुने?
भाभी- गलतफहमी......
विज्ञापन
Hindi Jokes Desi Chutkule Pappu Gappu Whatsapp New Jokes 2026 Girl Boy Comedy Jokes In Hindi
फनी वायरल जोक्स - फोटो : Freepik
महिला- डॉक्टर साहब मुझे कुछ डाइटिंग टिप्स दीजिए जिससे मैं पतली हो जाऊं
डॉक्टर- ऐसी चीजों से दूर रहें, जो तुम्हें मोटा बनाती हों
महिला- जैसे?
डॉक्टर- जैसे कि वजन तौलने वाली मशीन, शीशा,
आपकी मोटी तस्वीरें और सबसे जरूरी 'पतले दोस्त'.....


(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed