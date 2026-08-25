जोक्स इन हिंदी: सूर्यास्त के बाद अपनी पत्नी से नहीं लड़ना चाहिए, गप्पू की बात सुनकर पप्पू के उड़ गए होश

1 of 5 गप्पू-पप्पू फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



जोक्स का खजाना: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। इसके लिए आप समय निकालकर दिन में कभी भी हंस सकते हैं।



गप्पू- सूर्यास्त के बाद अपनी पत्नी से नहीं लड़ना चाहिए

पप्पू- क्यों?

गप्पू- क्योंकि वेदों के अनुसार सूर्यास्त के बाद असुरी ताकत

दुगनी हो जाती है......





गप्पू परेशान सा बैठा हुआ था,

तभी पप्पू ने पूछा- क्या हुआ भाई?

गप्पू- यार पता नहीं वो कौन से लोग हैं,

जिनके सपनों में राजकुमारी या हसीनाएं आती हैं

मेरे सपनों में तो मैं कभी मर जाता हूं तो कभी

गहरी खाई में गिर जाता हूं और तो और

कभी मुझे भूत उठा कर ले जाते हैं

गप्पू का जवाब सुनकर पप्पू की बोलती हो गई बंद.....

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

लड़का- आई लव यू डियर

लड़की- तुझे मेरी चप्पल का साइज तो पता है ना?

लड़का - अरे यार, तुमने तो पहले से ही गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए,

भाड़ में जाओ मैं कोई चप्पल नहीं दिलवाउंगा.....

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 देवर-भाभी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

देवर- ये रस्सी अपनी जीभ से काट दीजिए

भाभी- रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है?

देवर- कल ही तो भैया कह रहे थे कि,

आपकी जुबान कैची की तरह चलती है.......





देवर- ऐसी पत्नी को क्या बोलेगे

जो सुंदर हो, समझदार हो, गुस्सा न करे

और हमेशा आपकी सुने?

भाभी- गलतफहमी......

विज्ञापन

5 of 5 फनी वायरल जोक्स - फोटो : Freepik