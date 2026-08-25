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फनी जोक्स: आप क्या करती हैं? लड़की का जवाब सुनकर लड़के की बोलती हो गई बंद
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Tue, 25 Aug 2026 05:19 PM IST
सार
वायरल जोक्स: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाते हैं। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं।
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लड़का-लड़की वायरल जोक्स
- फोटो : Adobe Stock
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हिंदी चुटकुले: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे। इंसान को हंसाने में चुटकुले काफी मदद करते हैं। इसलिए हम आपके लिए ऐसे वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जो आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे।
लड़का- जी आप क्या करती हैं?
लड़की- जी मैं इग्नोरकरती हूं और
ज्यादा गुस्सा आने पर गाली भी देती हूं
लड़की की बात सुनकर लड़के की,
बोलती बंद हो गई.......
लड़की- बेबी, कोई प्यार भरी शायरी सुनाओ न
लड़का- लिखे जो खत तुझे,
वो तेरी याद में पापा ने पढ़ लिए
सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए,
वो राधे वाले बाल, गजनी में बदल गए
शायरी सुनकर लड़की बेहोश.....
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फनी जोक्स
- फोटो : freepik
एक आदमी ने बच्चे से पूछा- तुम्हारी उम्र क्या है?
बच्चे ने जवाब दिया- घर पर 13 साल, स्कूल में 12 साल,
बस में 9 साल, ट्रेन में 7 साल और फेसबुक पर 18 साल
आदमी बेहोश.....
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वायरल चुटकुले
- फोटो : freepik
एक चोर चोरी करने गया
तिजोरी पर लिखा था- तोड़ने की जरुरत नहीं,
बस बटन दबाएं
बटन दबाते ही पुलिस आ गई
पुलिस- तुम्हे अपनी सफाई में कुछ कहना है?
चोर- मां कसम, आज इंसानियत पर से भरोसा उठ गया.....
नए-नए डॉक्टर ने अपने जीवन का पहला ऑपरेशन किया
ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद ही मरीज मर गया
डॉक्टर ने दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर
सिर झुकाते हुए पूरी श्रद्धा से कहा- हे प्रभु, मेरी ओर से यह पहली
भेंट स्वीकार कीजिए.....
पप्पू- डॉक्टर साहब मैं रोज आपसे 50 रुपये की दवाई ले रहा हूं,
पर कोई फायदा नहीं हो रहा
डॉक्टर- अब तुम मुझसे 40 रुपये वाली दवाई ले जाओ,
इससे तुम्हें रोज 10 रुपये का फायदा होगा....
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जोक्स
- फोटो : अमर उजाला
मालिक (नौकर से)- मच्छर मार दो, बहुत हो गए हैं
नौकर आलस में पड़ा रहा
थोड़ी देर बाद भी मच्छर गुनगुना रहे थे
मालिक ने फिर नौकर से कहा- मच्छर मारे नहीं क्या?
नौकर- मच्छर तो कब के मार दिए, ये तो उनकी विधवाअओं
की रोने की आवाजें हैं.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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