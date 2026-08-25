फनी जोक्स: आप क्या करती हैं? लड़की का जवाब सुनकर लड़के की बोलती हो गई बंद

1 of 5 लड़का-लड़की वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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हिंदी चुटकुले: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे। इंसान को हंसाने में चुटकुले काफी मदद करते हैं। इसलिए हम आपके लिए ऐसे वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जो आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे।



लड़का- जी आप क्या करती हैं?

लड़की- जी मैं इग्नोरकरती हूं और

ज्यादा गुस्सा आने पर गाली भी देती हूं

लड़की की बात सुनकर लड़के की,

बोलती बंद हो गई.......





लड़की- बेबी, कोई प्यार भरी शायरी सुनाओ न

लड़का- लिखे जो खत तुझे,

वो तेरी याद में पापा ने पढ़ लिए

सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए,

वो राधे वाले बाल, गजनी में बदल गए

शायरी सुनकर लड़की बेहोश.....

2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

एक आदमी ने बच्चे से पूछा- तुम्हारी उम्र क्या है?

बच्चे ने जवाब दिया- घर पर 13 साल, स्कूल में 12 साल,

बस में 9 साल, ट्रेन में 7 साल और फेसबुक पर 18 साल

आदमी बेहोश.....

3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

नए-नए डॉक्टर ने अपने जीवन का पहला ऑपरेशन किया

ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद ही मरीज मर गया

डॉक्टर ने दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर

सिर झुकाते हुए पूरी श्रद्धा से कहा- हे प्रभु, मेरी ओर से यह पहली

भेंट स्वीकार कीजिए.....





पप्पू- डॉक्टर साहब मैं रोज आपसे 50 रुपये की दवाई ले रहा हूं,

पर कोई फायदा नहीं हो रहा

डॉक्टर- अब तुम मुझसे 40 रुपये वाली दवाई ले जाओ,

इससे तुम्हें रोज 10 रुपये का फायदा होगा....

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5 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला