जोक्स: साला- मुझे शादी नहीं करनी, औरतों से डर लगता है, जीजा का जवाब पढ़कर गूंजेगा हंसी का ठहाका

जोक्स: खुलकर हंसना न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी खुश करता है। हंसी एक संक्रामक भावना है, जब हम किसी को हंसते हुए देखते हैं तो हम भी अपने आप मुस्कुराने लगते हैं। हंसी के माध्यम से हम दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और मजबूत रिश्ते बनाते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार लेटेस्ट जोक्स लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आपका मन खुश हो जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हंसने हंसाने का सिलसिला...





मास्टर जी- चिंकू, तुम्हारे पड़ोस के दादाजी आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं...?

चिंकू- सर वो गुजर गए...!

मास्टर जी- अरे, क्या हुआ था उन्हें...?

चिंकू- वो टीवी पर योग सीखाने वाले बाबा को देखकर योगा कर रहे थे...!

मास्टर जी- अच्छा, फिर...?

चिंकू- बाबा ने निर्देश दिया गहरी सांस अंदर लो और जब मैं कहूं तब बाहर छोड़ना...

मास्टर जी- अच्छा फिर...?

चिंकू- फिर क्या अचानक लाइट चली गई और तीन घंटे बाद जब लाइट आई तब तक दादाजी चल बसे थे...!

