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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन मजेदार चुटकुलों को पढ़कर, खिलखिलाकर हंसेगे आप

Tue, 15 Sep 2026 02:39 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Tue, 15 Sep 2026 02:39 PM IST
सार

फनी जोक्स: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए।

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala

मजेदार जोक्स और चुटकुले: आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए, जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे। इंसान को हंसाने में जोक्स और चुटकुले (Jokes in Hindi, Chutkule) मदद करते हैं। इसलिए हम आपके लिए ऐसे वायरल जोक्स लेकर आए हैं जो आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे।  





सुरेश (राजू से)- चाहे कितनी भी अंग्रेजी सीख लो यार,
जब कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हट-हट ही करना पड़ता है.....



एक महिला तेजी से आई और रिक्शावाले से बोली-
भैया प्रेग्नेंसी वार्ड चलो जल्दी
रिक्शावाला तेजी दिखाते हुए अंधाधुंध रिक्शा चलाने लगा
महिला रिक्शावाले से- अरे भैया आराम से चलो,
मैं वहां काम करती हूं....
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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik
मंटू की पत्नी गुस्सा होकर मायके चली जाती है
मंटू अपनी ससुराल में फोन करता है,
उधर से सास की आवाज आती है-
कितना बार कहा है तुमसे अब वो न तुम्हारे घर आएगी
और न तुम्हारा फोन उठाएगी
तो क्यों बार-बार फोन करते हो यहां?
मंटू- कुछ नहीं बस सुनकर अच्छा लगता है.....
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik
दोस्त पहली बार घर आया और बोला,
ये तेरा बेटा तो बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है!
धीरे बोल कुत्ते बाजुवाली का है,
खेलने के लिए आया है.... 


गुमटी पर बैठ दोस्तों के साथ इन मजेदार चुटकुलों का लें आनंद, बन जाएगा आपका दिन


हिंदी जोक्स: शादी से पहले मायके से खाना बनाना सीख कर नहीं आ सकती थी क्या? बहू का जवाब सुनकर सास के उड़ गए होश 
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जोक्स - फोटो : अमर उजाला
पत्नी- खिचड़ी बनाऊं या पुलाव? 
पति- तू पहले बना ले, फिर नाम रखेंगें.....



पति- शादीशुदा आदमी की जिंदगी,
सरकारी बस जैसी होती है
पत्नी- वो कैसे?
पति- दिनभऱ कहीं भी घूमो लेकिन रात को
डिपो में ही जमा होना ही पड़ता है...... 
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जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock
टीचर- अगर तुम अपना कैरेक्टर सुधारना चाहते हो तो
अपनी टीचर को मां की तरह समझो
पिंकू- लेकिन मैडम इससे तो हमारे पापा का
कैरेक्टर खराब होगा
टीचर बेहोश...... 



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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