फनी जोक्स: टीचर- तुम देर से क्यों आए? शिक्षक ने जवाब सुनते ही कर दी पप्पू की धुनाई

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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फनी जोक्स: सुखमय जीवन जीने और सेहतमंद रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। हालांकि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हंसना तक भूल गए हैं। इसकी वजह से बेहद कम उम्र में तनाव का शिकार हो रहे हैं। तनाव से बचने के लिए हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



मुझे भी देखने दो, किसका एक्सीडेंट हुआ है...?

पप्पू भीड़ को हटाते हुए बोला...

जब कोई हटा नहीं, तो वह चिल्लाता हुआ बोला-

जिसका एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसका बाप हूं...

रास्ता मिल गया और पप्पू ने देखा तो एक गधा मरा पड़ा था...!



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीचर- तुम देर से क्यों आए?

पप्पू- सड़क पर लगे बोर्ड के कारण

टीचर- कैसे बोर्ड के कारण?

पप्पू- जिस पर लिखा है, 'आगे स्कूल है, धीरे चलें'...!

टीचर ने फिर की धुनाई



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik