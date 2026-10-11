देसी जोक्स: पति- जब ड्राइविंग लाइसेंस था, तो पुलिस ने चालान क्यों काटा? पत्नी का जवाब सुनकर हो गया बेहोश

1 of 5 पति-पत्नी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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देसी जोक्स: हम सभी के लिए हंसना बहुत जरूरी है। हंसने से हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। अगर आप सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेंते हैं, तो मानसिक तनाव से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



वैलेंटाइन डे के 7 दिन पहले एक गिफ्ट शॉप पर वकील साहब गए

उन्होंने 40 खूबसूरत कार्ड ख़रीदे और सब पर उन्होंने भेजने वाले की जगह लिखा –“हैल्लो जान !! पहचान गए ना ? शाम को मिलो, “आई लव यू ”।

दुकानदार ने पूछा- ये क्या मामला है? तो

वकील साहब ने बताया- पिछले वैलेंटाइन डे पर आस पास की कालोनी में ऐसे ही 20 कार्ड भेजे थे।

कुछ ही दिन में तलाक के चार केस मिल गए थे। इस बार 40 कार्ड भेज रहा हूं।

दुकानदार बेहोश



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पति- जब तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस था, तो पुलिस ने तुम्हारा चालान क्यों काटा?

पत्नी- उसमें मेरी फोटो अच्छी नहीं थी। इसलिए पुलिस वालों को दिखाया ही नहीं।



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik