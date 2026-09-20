जोक्स: आपकी लड़की में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, सास ने दामाद को दिया गजब का मजेदार जवाब

1 of 5 Hindi Jokes - फोटो : Freepik/Amar Ujala







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जोक्स का खजाना: बीते वर्षो में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गया है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) और मजेदार चुटकुले (Majedar Chutkule) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।





दामाद- आपकी लड़की में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है,

मुझे पहले पता होता तो में ये शादी ही नहीं करता

सास- जब तुम देखने आए थे, तो तुमने सिर्फ हाथ मांगा था

दिमाग की तो कोई बात ही नहीं हुई थी

अब कुछ नहीं हो सकता.....







सास- पता है, औरत मायके जाने के बाद भी

अपने पति को रोज फोन क्यों करती है?

दामाद- क्यों?

सास- वो ये याद दिलाती है कि अभी 'टाइगर जिंदा है'.....

2 of 5 देवर-भाभी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

देवर- आप बहुत सुंदर हो

भाभी- अच्छा

भाभी- और बताओ देवर जी क्या कर रहे हो?

देवर- पढ़ रहा हूं

भाभी- शाबास, क्या पढ़ रहे हो?

देवर- आपकी होने वाली देवरानी के मैसेज

देवर की बात सुनकर भाभी ने अपना सिर पकड़ लिया......

3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala



एक दिन वह अपनी ससुराल में खाना खा रहा होता है,

तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया और

वो खांसते-खांसते मर गया

साली रोते-रोते बोली- पानी भी नहीं मांग सके, जीजा जी

बेचारे वाटर-वाटर कहते हुए मर गए....... एक दिन वह अपनी ससुराल में खाना खा रहा होता है,तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया औरवो खांसते-खांसते मर गयासाली रोते-रोते बोली- पानी भी नहीं मांग सके, जीजा जीबेचारे वाटर-वाटर कहते हुए मर गए.......





जीजा- आज मैंने दो कसमें खाई हैं साली- वो क्या? जीजा- पहली, किसी पराई लड़की पर नजर नहीं डालूंगा,

दूसरी, किसी भी लड़की को पराई नहीं समझूंगा...... एक पढ़े लिखे आदमी की शादी गांव में हो जाती है

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik