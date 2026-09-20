जानू तुम सिगरेट-शराब पीना छोड़ दो, पढ़िए गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के हंसते-हंसते लोटपोट कर देने वाले मजेदार जोक्स

हिंदी जोक्स: वर्तमान समय में सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स (Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....
बॉयफ्रेंड- छोड़ दिया
गर्लफ्रेंड- जानू तुम सिगरेट-शराब पीना छोड़ दो
गर्लफ्रेंड- आज से रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो
बॉयफ्रेंड- ठीक है
गर्लफ्रेंड- सो स्वीट जानू, मुझसे शादी करोगे?
बॉयफ्रेंड- इतना सुधरने के बाद भी मैं तुझसे शादी करुंगा......
गर्लफ्रेंड- बेबी मेरे लिए कोई रोमांटिक शायरी सुनाओ न
बॉयफ्रेंड- तुम्हारी सूरत मेरे दिल ऐसे बस गई,
जैसे छोटे से दरवाजे में भैंस फंस गई......
पत्नी- तुम तो कहते थे कि शादी के बाद भी,
मुझे खूब प्यार करोगे?
पति- अब मुझे क्या पता था कि,
तुम्हारी शादी मुझसे ही हो जाएगी......
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वायरल फनी जोक्स
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टीचर बच्चों का ग्रुप फोटो दिखाकर बोली-
जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे,
ये रहा गोलू जो अमेरिका चला गया,
ये रहा सोनू जो लंदन चला गया
और ये रहा संजू जो यहीं का यहीं रह गया
ये बात सुनकर संजू बोला- मैम हम भी यही बोलेगे
ये रही हमारी मैडम जिनका देहांत हो गया.....
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वायरल हिंदी चुटकुले
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देवर- जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने,
अपना जीवन बिगाड़ लिया
भाभी- जिसने सोच समझ कर की,
उसने कौनसा तीर मार लिया?
भाभी (देवर से)- तुम कुछ काम क्यों नहीं करते?
देवर- मुझे देखना था कि निकम्मा बनने के बाद,
कैसा फील होता है?
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फनी जोक्स
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डॉक्टर- तुम रोज सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर,
औरतों को क्यों घूरते हो?
पप्पू- जी आप ने ही तो बोर्ड में लिखा है कि,
'औरतों को देखने का समय
सुबह 9 बजे से 11 बजे तक है'.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)