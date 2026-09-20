फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Jokes in hindi girlfriend boyfriend desi chutkule ladka ladki comedy jokes girl boy hindi jokes 2026

जानू तुम सिगरेट-शराब पीना छोड़ दो, पढ़िए गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के हंसते-हंसते लोटपोट कर देने वाले मजेदार जोक्स

Sun, 20 Sep 2026 08:39 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Sun, 20 Sep 2026 08:39 PM IST
सार

चुटकुले: जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। 

विज्ञापन
Jokes in hindi girlfriend boyfriend desi chutkule ladka ladki comedy jokes girl boy hindi jokes 2026
फनी जोक्स - फोटो : freepik

हिंदी जोक्स: वर्तमान समय में सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स (Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....



 


गर्लफ्रेंड- जानू तुम सिगरेट-शराब पीना छोड़ दो

बॉयफ्रेंड- छोड़ दिया
गर्लफ्रेंड- आज से रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो
बॉयफ्रेंड- ठीक है
गर्लफ्रेंड- सो स्वीट जानू, मुझसे शादी करोगे?
बॉयफ्रेंड- इतना सुधरने के बाद भी मैं तुझसे शादी करुंगा......



गर्लफ्रेंड- बेबी मेरे लिए कोई रोमांटिक शायरी सुनाओ न
बॉयफ्रेंड- तुम्हारी सूरत मेरे दिल ऐसे बस गई,
जैसे छोटे से दरवाजे में भैंस फंस गई......
Jokes in hindi girlfriend boyfriend desi chutkule ladka ladki comedy jokes girl boy hindi jokes 2026
जोक्स - फोटो : अमर उजाला
पत्नी- तुम तो कहते थे कि शादी के बाद भी,
मुझे खूब प्यार करोगे?
पति- अब मुझे क्या पता था कि,
तुम्हारी शादी मुझसे ही हो जाएगी......
Jokes in hindi girlfriend boyfriend desi chutkule ladka ladki comedy jokes girl boy hindi jokes 2026
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
टीचर बच्चों का ग्रुप फोटो दिखाकर बोली-
जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे,
ये रहा गोलू जो अमेरिका चला गया,
ये रहा सोनू जो लंदन चला गया
और ये रहा संजू जो यहीं का यहीं रह गया
ये बात सुनकर संजू बोला- मैम हम भी यही बोलेगे
ये रही हमारी मैडम जिनका देहांत हो गया.....



जोक्स: आपकी लड़की में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, सास ने दामाद को दिया गजब का मजेदार जवाब


हिंदी चुटकुले: सास से बहू- रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है? फिर जो हुआ पढ़कर पेट पकड़कर हंसेंगे आप
विज्ञापन
विज्ञापन
Jokes in hindi girlfriend boyfriend desi chutkule ladka ladki comedy jokes girl boy hindi jokes 2026
वायरल हिंदी चुटकुले - फोटो : freepik
देवर- जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने,
अपना जीवन बिगाड़ लिया
भाभी- जिसने सोच समझ कर की,
उसने कौनसा तीर मार लिया?



भाभी (देवर से)- तुम कुछ काम क्यों नहीं करते?
देवर- मुझे देखना था कि निकम्मा बनने के बाद,
कैसा फील होता है?
विज्ञापन
Jokes in hindi girlfriend boyfriend desi chutkule ladka ladki comedy jokes girl boy hindi jokes 2026
फनी जोक्स - फोटो : freepik
डॉक्टर- तुम रोज सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर,
औरतों को क्यों घूरते हो?
पप्पू- जी आप ने ही तो बोर्ड में लिखा है कि,
'औरतों को देखने का समय
सुबह 9 बजे से 11 बजे तक है'.....



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed