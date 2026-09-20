जानू तुम सिगरेट-शराब पीना छोड़ दो, पढ़िए गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के हंसते-हंसते लोटपोट कर देने वाले मजेदार जोक्स

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik







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हिंदी जोक्स: वर्तमान समय में सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स (Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....





गर्लफ्रेंड- जानू तुम सिगरेट-शराब पीना छोड़ दो बॉयफ्रेंड- छोड़ दिया

गर्लफ्रेंड- आज से रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो

बॉयफ्रेंड- ठीक है

गर्लफ्रेंड- सो स्वीट जानू, मुझसे शादी करोगे?

बॉयफ्रेंड- इतना सुधरने के बाद भी मैं तुझसे शादी करुंगा......







गर्लफ्रेंड- बेबी मेरे लिए कोई रोमांटिक शायरी सुनाओ न

बॉयफ्रेंड- तुम्हारी सूरत मेरे दिल ऐसे बस गई,

जैसे छोटे से दरवाजे में भैंस फंस गई...... बॉयफ्रेंड- छोड़ दियागर्लफ्रेंड- आज से रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दोबॉयफ्रेंड- ठीक हैगर्लफ्रेंड- सो स्वीट जानू, मुझसे शादी करोगे?बॉयफ्रेंड- इतना सुधरने के बाद भी मैं तुझसे शादी करुंगा......गर्लफ्रेंड- बेबी मेरे लिए कोई रोमांटिक शायरी सुनाओ नबॉयफ्रेंड- तुम्हारी सूरत मेरे दिल ऐसे बस गई,जैसे छोटे से दरवाजे में भैंस फंस गई......

2 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

पत्नी- तुम तो कहते थे कि शादी के बाद भी,

मुझे खूब प्यार करोगे?

पति- अब मुझे क्या पता था कि,

तुम्हारी शादी मुझसे ही हो जाएगी......

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल हिंदी चुटकुले - फोटो : freepik

देवर- जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने,

अपना जीवन बिगाड़ लिया

भाभी- जिसने सोच समझ कर की,

उसने कौनसा तीर मार लिया?







भाभी (देवर से)- तुम कुछ काम क्यों नहीं करते?

देवर- मुझे देखना था कि निकम्मा बनने के बाद,

कैसा फील होता है?

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5 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik