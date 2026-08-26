चुटकुले: रात को ऑनलाइन कब आते हो? शादीशुदा आदमी का जवाब सुनकर टीना के उड़ गए होश

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

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हिंदी जोक्स: जीवन से तनाव दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। हंसी न केवल तनाव कम करने में मदद करती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं, कुछ मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।

टीना ने बड़े प्यार से शादीशुदा आदमी से पूछा-

रात को ऑनलाइन कब आते हो?

दर्द की दीवारें हिल गई, जब उसने कहा-

बर्तन धोने के बाद......





रिंकी- कहा जाता है, जोड़ियां स्वर्ग में बनकर आती हैं

लेकिन क्या तुम्हें पता है कि नर्क में क्या होता है?

पप्पू- क्या होता है?

रिंकी- शादी के बाद जो दुर्गति होती है,

वो नर्क में तय कि जाती है.... टीना ने बड़े प्यार से शादीशुदा आदमी से पूछा-रात को ऑनलाइन कब आते हो?दर्द की दीवारें हिल गई, जब उसने कहा-बर्तन धोने के बाद......रिंकी- कहा जाता है, जोड़ियां स्वर्ग में बनकर आती हैंलेकिन क्या तुम्हें पता है कि नर्क में क्या होता है?पप्पू- क्या होता है?रिंकी- शादी के बाद जो दुर्गति होती है,वो नर्क में तय कि जाती है....

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

गप्पू एक बार Double Decker बस में चढ़ गया

कंडक्टर ने उसे ऊपर भेज दिया,

गप्पू थोड़ी ही देर में भागता हुआ वापिस आया और बोला,

मरवाएगा क्या... ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है......

3 of 5 टीचर-स्टूडेंट फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पति- क्या कोई औरत आदमी को लखपति बना सकती है?

पत्नी- बिल्कुल बना सकती है, बस आदमी पहले से

करोड़पति होना चाहिए

पत्नी का जवाब सुनकर पति के होश उड़ गए.....





पति- काम के लिए बाई रख लें? तुम थक जाती हो

पत्नी- नहीं चाहिए

पति- क्यों

पत्नी- तुम्हारी आदत मैं अच्छे से जानती हूं,

पहले मैं भी बाई ही थी......

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5 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik