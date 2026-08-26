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भाभी ने देवर की लगाई ऐसी क्लास, पढ़कर आप भी कहेंगे- क्या जवाब दिया है

Wed, 26 Aug 2026 04:38 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 26 Aug 2026 04:38 PM IST
सार

इन चुटकुलों में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातों और घरेलू नोकझोंक को मजेदार अंदाज में पेश किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं देवर-भाभी के ये हल्के-फुल्के और मजेदार जोक्स।

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Devar Bhabhi Funny Jokes Read These Hilarious Jokes
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

देवर-भाभी का रिश्ता हंसी-मजाक और अपनापन से भरा होता है। दोनों के बीच की नोकझोंक अक्सर घर के माहौल को हल्का-फुल्का बना देती है। देवर की शरारत और भाभी की मजेदार बातें कई बार ऐसी स्थिति बना देती हैं कि पूरा परिवार हंसने लगता है। हालांकि, मजाक तभी अच्छा लगता है जब उसमें मर्यादा और सम्मान बना रहे। इसी रिश्ते की इसी प्यारी नोकझोंक को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए देवर-भाभी के रिश्ते पर कुछ ऐसे मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। इन चुटकुलों में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातों और घरेलू नोकझोंक को मजेदार अंदाज में पेश किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं देवर-भाभी के ये हल्के-फुल्के और मजेदार जोक्स।




 भाभी: तुम्हारा कमरा इतना गंदा क्यों है?
 देवर: भाभी, इसे गंदा मत कहिए, ये मेरी क्रिएटिविटी है।
 भाभी: तो फिर सफाई को भी क्रिएटिविटी बना दो।
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik
देवर: भाभी, आज खाने में क्या बना है?
भाभी: तुम्हारी पसंद की सब्जी।
देवर: वाह! क्या बना है?
भाभी: जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है।


देवर: भाभी, मेरी चाय में चीनी कम है।
भाभी: अच्छा है, मीठी बातें करना सीखो।
देवर: फिर चाय में चीनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

भाभी: देवर जी, घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है?
देवर: मैं।
भाभी: वो कैसे?
देवर: मैं रोज सोचता हूं कि आज काम करूंगा।


 देवर: भाभी, मुझे आज बहुत थकान हो रही है।
 भाभी: क्यों?
 देवर: सुबह से मोबाइल की बैटरी बचाने में लगा हूं।

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फनी मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

देवर: भाभी, मेरी कोई अच्छी आदत बताइए।
भाभी: तुम बहुत अच्छे सवाल पूछते हो।
देवर: बस यही?
भाभी: हां, जवाब देने लायक और कुछ मिला ही नहीं।


देवर: भाभी, आज मैं खाना बनाऊंगा।
भाभी: सच में?
देवर: हां।
भाभी: ठीक है, पहले गैस कहां से चालू होती है, ये बता दो।

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

भाभी: देवर जी, तुम सुबह इतनी देर से क्यों उठते हो?
देवर: मैं सपने में बहुत काम करता हूं।
भाभी: इसलिए असल जिंदगी में आराम करते हो?


देवर: भाभी, घर में मेरी इज्जत कितनी है?
भाभी: बहुत ज्यादा।
देवर: सच?
भाभी: हां, जब तुम घर से बाहर जाते हो तो सब कहते हैं,
आज घर कितना शांत है!
 


(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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