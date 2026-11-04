चुटकुले: बॉस- तुम हर मीटिंग में चुप क्यों रहते हो? कर्मचारी ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala







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जिंदगी की भागदौड़ में छोटी-छोटी खुशियां ही दिन को बेहतर बना देती हैं। सुबह की चाय मिल जाए, रास्ते में ट्रैफिक कम मिले, लंच में पसंदीदा खाना हो या शाम को घर लौटते समय कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, तो थकान भी कुछ कम लगने लगती है। लेकिन नौकरीपेशा लोगों की जिंदगी में एक ऐसी खुशी भी होती है, जिसका इंतजार लगभग हर कर्मचारी करता है और वह है ऑफिस में काम खत्म होने के बाद घर जाने का समय। हालांकि, यह खुशी भी तब अधूरी रह जाती है, जब ठीक पांच मिनट पहले बॉस का कोई नया काम आ जाता है। तो चलिए, पढ़ते हैं कर्मचारी और बॉस के कुछ छोटे और मजेदार जोक्स।





बॉस - तुम्हें ऑफिस में काम करते हुए सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है?

कर्मचारी - जब आप कहते हैं कि आज के लिए इतना ही काफी है।

बॉस - और सबसे ज्यादा दुख कब होता है?

कर्मचारी - जब आप कहते हैं कि एक छोटी-सी बात और सुन लो।

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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बॉस - तुम्हारी रिपोर्ट में इतने सारे पन्ने खाली क्यों हैं?

कर्मचारी - सर, मैं चाहता था कि आप भी अपनी तरफ से कुछ योगदान दे सकें।

बॉस - मतलब?

कर्मचारी - सर, आपकी राय के लिए काफी जगह छोड़ी है।

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बॉस - अगर तुम्हें कोई काम समझ न आए, तो क्या करते हो?

कर्मचारी - पहले दोबारा पढ़ता हूं।

बॉस - फिर भी न समझ आए तो?

कर्मचारी - फिर किसी ऐसे कर्मचारी को ढूंढता हूं, जो आत्मविश्वास के साथ गलत समझा सके।

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

बॉस - तुम हर मीटिंग में चुप क्यों रहते हो?

कर्मचारी - सर, मैं ध्यान से सबकी बातें सुनता हूं।

बॉस - कभी अपनी राय भी दिया करो।

कर्मचारी - सर, पिछली बार दी थी। उसके बाद से मेरी राय पर ही तीन मीटिंग हो चुकी हैं।

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik