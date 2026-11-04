चुटकुले: बॉस- तुम हर मीटिंग में चुप क्यों रहते हो? कर्मचारी ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

जिंदगी की भागदौड़ में छोटी-छोटी खुशियां ही दिन को बेहतर बना देती हैं। सुबह की चाय मिल जाए, रास्ते में ट्रैफिक कम मिले, लंच में पसंदीदा खाना हो या शाम को घर लौटते समय कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, तो थकान भी कुछ कम लगने लगती है। लेकिन नौकरीपेशा लोगों की जिंदगी में एक ऐसी खुशी भी होती है, जिसका इंतजार लगभग हर कर्मचारी करता है और वह है ऑफिस में काम खत्म होने के बाद घर जाने का समय। हालांकि, यह खुशी भी तब अधूरी रह जाती है, जब ठीक पांच मिनट पहले बॉस का कोई नया काम आ जाता है। तो चलिए, पढ़ते हैं कर्मचारी और बॉस के कुछ छोटे और मजेदार जोक्स।
बॉस - तुम्हें ऑफिस में काम करते हुए सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है?
कर्मचारी - जब आप कहते हैं कि आज के लिए इतना ही काफी है।
बॉस - और सबसे ज्यादा दुख कब होता है?
कर्मचारी - जब आप कहते हैं कि एक छोटी-सी बात और सुन लो।
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वायरल फनी जोक्स
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बॉस - तुम्हारी रिपोर्ट में इतने सारे पन्ने खाली क्यों हैं?
कर्मचारी - सर, मैं चाहता था कि आप भी अपनी तरफ से कुछ योगदान दे सकें।
बॉस - मतलब?
कर्मचारी - सर, आपकी राय के लिए काफी जगह छोड़ी है।
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वायरल फनी जोक्स
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बॉस - अगर तुम्हें कोई काम समझ न आए, तो क्या करते हो?
कर्मचारी - पहले दोबारा पढ़ता हूं।
बॉस - फिर भी न समझ आए तो?
कर्मचारी - फिर किसी ऐसे कर्मचारी को ढूंढता हूं, जो आत्मविश्वास के साथ गलत समझा सके।
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वायरल चुटकुले
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बॉस - तुम हर मीटिंग में चुप क्यों रहते हो?
कर्मचारी - सर, मैं ध्यान से सबकी बातें सुनता हूं।
बॉस - कभी अपनी राय भी दिया करो।
कर्मचारी - सर, पिछली बार दी थी। उसके बाद से मेरी राय पर ही तीन मीटिंग हो चुकी हैं।
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मजेदार फनी जोक्स
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बॉस - तुम्हें लगता है कि ऑफिस में तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है?
कर्मचारी - ऐसा बिल्कुल नहीं है सर।
बॉस - तो बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है?
कर्मचारी - सर, आपकी हर नई जिम्मेदारी को पुरानी जिम्मेदारियों के साथ संभालना।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)