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जोक्स: डॉक्टर ने मरीज से पूछा कितनी देर टहलते हो, जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

Tue, 03 Nov 2026 04:40 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 03 Nov 2026 04:40 PM IST
सार

Jokes: डॉक्टर और मरीज के बीच होने वाली बातचीत में कभी-कभी ऐसे मजेदार जवाब मिल जाते हैं, जो गंभीर माहौल को भी खुशनुमा बना देते हैं। खाने-पीने, सेहत और रोजमर्रा की परेशानियों से जुड़े ये जोक्स आपको हंसने का एक अच्छा मौका देंगे।
 

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Funny Doctor Patient Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी-छोटी खुशियां ही दिन को खूबसूरत बनाती हैं। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार की हंसी-मजाक भरी बातें मन खुश कर देती हैं तो कभी बाजार में किसी से हुई मजेदार बातचीत चेहरे पर मुस्कान ले आती है। कई बार जिंदगी की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी कुछ ऐसे पल मिल जाते हैं, जो हमें खुलकर हंसने का मौका देते हैं। डॉक्टर और मरीज के बीच होने वाली बातचीत भी कभी-कभी ऐसी ही मजेदार हो जाती है। मरीज अपनी परेशानी लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है और चाहता है कि उसे जल्द से जल्द आराम मिल जाए। वहीं डॉक्टर उसे दवा और जरूरी सलाह देते हैं। लेकिन कुछ मरीज ऐसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसका जवाब क्या दिया जाए। कभी मरीज दवा के बजाय आसान रास्ता खोजता है तो कभी अपनी परेशानी का ऐसा कारण बताता है कि सुनने वाला हंसने लगता है। आइए, पढ़ते हैं डॉक्टर और मरीज के बीच होने वाली कुछ नई और मजेदार बातचीत।



मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे हर वक्त लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है।
डॉक्टर - कब से ऐसा महसूस हो रहा है?
मरीज - जब से मैंने उधार लिया है।
डॉक्टर - फिर तो आपको डॉक्टर से ज्यादा अपने उधार देने वालों से बात करनी चाहिए!
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हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

डॉक्टर - आप रोज कितनी देर पैदल चलते हैं?
मरीज - करीब आधा घंटा।
डॉक्टर - बहुत अच्छा! किस समय चलते हैं?
मरीज - जब घर में पत्नी खरीदारी का बिल दिखाती है, तब मैं कमरे से बाहर टहलने चला जाता हूं।

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जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे खाना खाने के बाद बहुत आलस आता है।
डॉक्टर - तो थोड़ा कम खाना खाया कीजिए।
मरीज - लेकिन डॉक्टर साहब, खाना कम खाऊंगा तो आलस आने तक पहुंचूंगा कैसे?

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जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

डॉक्टर - आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं।
मरीज - सच में डॉक्टर साहब? तो क्या अब मैं मिठाई खा सकता हूं?
डॉक्टर - हां, लेकिन थोड़ी।
मरीज - फिर तो रिपोर्ट दोबारा चेक कर लीजिए, थोड़ी मिठाई से मेरा मन नहीं भरता!

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे हर छोटी बात याद रह जाती है। बहुत परेशान हूं।
डॉक्टर - यह तो अच्छी बात है, इसमें परेशानी कैसी?
मरीज - परेशानी यह है कि पत्नी की कही हुई हर बात भी याद रहती है और फिर मुझे ही सुननी पड़ती है कि पुरानी बातें क्यों याद रखते हो!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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