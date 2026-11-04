वायरल जोक्स: स्कूल देर से पहुंचने पर स्टूडेंट ने दिया ऐसा बहाना, सुनकर छूट जाएगी हंसी

जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह स्कूल जाते समय बच्चों की शरारतें देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो कभी घर लौटने के बाद उनकी कोई मजेदार बात पूरे परिवार को हंसा देती है। बच्चों की मासूमियत और उनकी हाजिरजवाबी अक्सर ऐसे पल बना देती है, जिन्हें याद करके भी हंसी आती है। स्कूल में टीचर और स्टूडेंट के बीच भी रोज कई दिलचस्प बातें होती हैं। कभी टीचर पढ़ाई को लेकर सवाल पूछते हैं तो कभी होमवर्क और परीक्षा के नाम पर छात्रों के मजेदार बहाने सुनने को मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे जवाब देते हैं कि टीचर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। पढ़ाई के गंभीर माहौल में ऐसी छोटी-छोटी बातें सबका मूड अच्छा कर देती हैं। तो चलिए, पढ़ते हैं टीचर और स्टूडेंट के कुछ मजेदार जोक्स, जिनमें छात्रों की समझदारी और शरारत दोनों देखने को मिलेंगी।
टीचर - बताओ, अगर तुम्हारे पास पांच आम हैं और तुम दो आम अपने दोस्त को दे दो, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे?
स्टूडेंट - पांच ही रहेंगे मैडम।
टीचर - वो कैसे?
स्टूडेंट - क्योंकि दोस्त को आम देने से पहले मैं उससे पैसे ले लूंगा!
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वायरल फनी जोक्स
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टीचर - तुम स्कूल में रोज देर से क्यों आते हो?
स्टूडेंट - मैडम, रास्ते में एक बोर्ड लगा है - आगे स्कूल है, धीरे चलें।
टीचर - तो?
स्टूडेंट - मैं आपकी बात मानकर धीरे-धीरे ही आता हूं!
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वायरल फनी जोक्स
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टीचर - बताओ, बिजली क्यों चमकती है?
स्टूडेंट - मैडम, जब आसमान में बादल गरजते हैं तो बिजली भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है।
टीचर - विज्ञान का जवाब दो!
स्टूडेंट - मैडम, विज्ञान भी तो यही समझने की कोशिश कर रहा है कि बादल इतना शोर क्यों करते हैं!
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जोक्स का पिटारा
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टीचर - अगर तुम्हें एक दिन के लिए स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो सबसे पहले क्या करोगे?
स्टूडेंट - सबसे पहले सभी टीचर्स की मीटिंग बुलाऊंगा।
टीचर - फिर?
स्टूडेंट - फिर सबको बता दूंगा कि कल से स्कूल में छुट्टी है!
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मजेदार फनी जोक्स
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टीचर - तुम्हें परीक्षा में सबसे मुश्किल सवाल कौन-सा लगता है?
स्टूडेंट - मैडम, जब पेपर में लिखा होता है, कोई पांच सवाल हल कीजिए।
टीचर - इसमें मुश्किल क्या है?
स्टूडेंट - क्योंकि उस समय समझ नहीं आता कि कौन-से पांच सवाल मुझे सबसे कम मुश्किल लगेंगे!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)