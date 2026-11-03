चुटकुले: नई रेसिपी पर देवर ने भाभी से कह दी ऐसी बात, पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

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घर में हंसी-खुशी का माहौल हो, तो छोटी-छोटी परेशानियां भी कुछ देर के लिए भूल जाती हैं। कभी सुबह नाश्ते की मेज पर परिवार के साथ मजेदार बातचीत हो जाती है तो कभी शाम की चाय पर किसी की एक बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। परिवार में देवर और भाभी का रिश्ता भी ऐसे ही हल्के-फुल्के पलों से खास बनता है। कभी भाभी देवर की टांग खींचती हैं, तो कभी देवर अपनी हाजिरजवाबी से भाभी को हंसने पर मजबूर कर देता है। घर के खर्च से लेकर दोस्तों की बातें और रोजमर्रा के कामों तक, इनके बीच बातचीत के कई मजेदार मौके निकल आते हैं। भाभी जब देवर को कोई जिम्मेदारी देती हैं, तो उसके जवाब भी सुनने लायक होते हैं। वहीं देवर भी भाभी के सवालों का ऐसा जवाब देता है कि घर के बाकी लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। आइए पढ़ते हैं देवर और भाभी के कुछ नए मजेदार जोक्स।





भाभी- देवर जी, बाजार से धनिया लाना याद रहेगा न?

देवर- भाभी, आप मुझे इतना भी कमजोर मत समझिए।

भाभी- अच्छा, तो ले आना।

देवर- लेकिन एक बात बताइए, धनिया सब्जी के साथ मुफ्त मिलेगा या अलग से खरीदना पड़ेगा?

भाभी- पहले लेकर तो आओ, हिसाब बाद में कर लेना!

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देवर- भाभी, आज खाना कुछ अलग बनाया है क्या?

भाभी- हां, आज नई रेसिपी बनाई है। कैसी लगी?

देवर- बहुत अच्छी!

भाभी- सच में? तुम्हें कैसे पता चला कि नई है?

देवर- क्योंकि पुरानी रेसिपी में इतना नमक कभी नहीं होता था!

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भाभी- देवर जी, तुम्हें घर की कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ आती?

देवर- समझ आती है भाभी, लेकिन जिम्मेदारी उठाने से पहले थोड़ा अभ्यास जरूरी है।

भाभी- तो आज से शुरुआत करो, ये कपड़े छत पर डाल आओ।

देवर- भाभी, शुरुआत इतनी भारी जिम्मेदारी से होगी, यह नहीं सोचा था!

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देवर- भाभी, आप हमेशा कहती हैं कि पैसे बचाने चाहिए।

भाभी- बिल्कुल, बचत करना बहुत जरूरी है।

देवर- तो फिर आपने ऑनलाइन शॉपिंग में इतना सामान क्यों मंगाया?

भाभी- क्योंकि पैसे बचाने के लिए ही ऑफर का फायदा उठाया है।

देवर- भाभी, फिर तो दुकानदार को भी आपसे बचत करना सीखना चाहिए!

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