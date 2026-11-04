फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh

जोक्स: सास- आजकल तुम बहुत समझदार हो गई हो, बहू ने दिया ऐसा जवाब कि सास हुई बेहोश

Wed, 04 Nov 2026 04:35 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 04 Nov 2026 04:35 PM IST
सार

Viral Jokes: सास-बहू के रिश्ते में होने वाली छोटी-छोटी नोकझोंक कई बार हंसी की वजह बन जाती हैं। यहां पढ़ें सास-बहू के मजेदार और चुटीले जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। इन चुटकुलों में घर-परिवार की रोजमर्रा की बातें और मजेदार जवाब आपका दिन बना देंगे।
 

विज्ञापन
Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

घर में खुशियां हमेशा किसी बड़े मौके की मोहताज नहीं होतीं। कभी सुबह की चाय के साथ होने वाली हल्की-फुल्की बातचीत चेहरे पर मुस्कान ले आती है, तो कभी खाने की मेज पर किसी की मजेदार बात पूरे परिवार का मूड बना देती है। घर में सास और बहू का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी दोनों एक-दूसरे की बातों पर सहमति जताती हैं, तो कभी छोटी-छोटी बातों पर ऐसी नोकझोंक होती है कि आसपास बैठे लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। अगर आपके घर में भी सास-बहू की ऐसी ही मजेदार बातचीत होती है, तो ये जोक्स आपको जरूर गुदगुदाएंगे। इन्हें पढ़िए और देखिए कैसे छोटी-छोटी बातों में भी हंसी के बड़े मौके छिपे होते हैं।




सास - बहू, तुम हर बात का जवाब इतनी जल्दी कैसे दे देती हो?
बहू - मम्मी जी, मोबाइल में भी तो तुरंत जवाब देने का जमाना है।
सास - अच्छा! तो घर के कामों का जवाब भी कभी तुरंत दे दिया करो।
बहू - वो तो मम्मी जी, अभी नेटवर्क में नहीं है!
Trending Videos
Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

सास - बहू, आजकल तुम बहुत समझदार हो गई हो।
बहू - आपकी संगत का असर है मम्मी जी।
सास - अच्छा! तो मेरी एक बात मानकर आज जल्दी सो जाना।
बहू - बस मम्मी जी, समझदारी की भी एक सीमा होती है!

Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

सास - बहू, बाजार से सिर्फ दो चीजें लाने गई थीं, फिर इतना बड़ा बैग कैसे आ गया?
बहू - मम्मी जी, दुकानदार ने कहा था कि दो चीजों के साथ बैग मुफ्त है।
सास - तो बैग में इतना सामान किसने भर दिया?
बहू - वो मुफ्त वाले बैग को खाली रखना अच्छा नहीं लगता!

विज्ञापन
विज्ञापन
Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

सास - बहू, आज चाय बहुत अच्छी बनाई है।
बहू - सच में मम्मी जी?
सास - हां, आज तो बिल्कुल मेरे जैसी बनी है।
बहू - तभी तो मुझे लग रहा था कि इसमें मेरी मेहनत कम है!

विज्ञापन
Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

सास - बहू, तुम दिनभर मोबाइल में क्या देखती रहती हो?
बहू - मम्मी जी, दुनिया भर की खबरें।
सास - अच्छा, तो बताओ आज घर में क्या बना है?
बहू - वो तो मम्मी जी, घर की खबर है। अभी तक अपडेट नहीं मिली!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed