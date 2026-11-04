जोक्स: सास- आजकल तुम बहुत समझदार हो गई हो, बहू ने दिया ऐसा जवाब कि सास हुई बेहोश

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala







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घर में खुशियां हमेशा किसी बड़े मौके की मोहताज नहीं होतीं। कभी सुबह की चाय के साथ होने वाली हल्की-फुल्की बातचीत चेहरे पर मुस्कान ले आती है, तो कभी खाने की मेज पर किसी की मजेदार बात पूरे परिवार का मूड बना देती है। घर में सास और बहू का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी दोनों एक-दूसरे की बातों पर सहमति जताती हैं, तो कभी छोटी-छोटी बातों पर ऐसी नोकझोंक होती है कि आसपास बैठे लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। अगर आपके घर में भी सास-बहू की ऐसी ही मजेदार बातचीत होती है, तो ये जोक्स आपको जरूर गुदगुदाएंगे। इन्हें पढ़िए और देखिए कैसे छोटी-छोटी बातों में भी हंसी के बड़े मौके छिपे होते हैं।





सास - बहू, तुम हर बात का जवाब इतनी जल्दी कैसे दे देती हो?

बहू - मम्मी जी, मोबाइल में भी तो तुरंत जवाब देने का जमाना है।

सास - अच्छा! तो घर के कामों का जवाब भी कभी तुरंत दे दिया करो।

बहू - वो तो मम्मी जी, अभी नेटवर्क में नहीं है!

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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

सास - बहू, आजकल तुम बहुत समझदार हो गई हो।

बहू - आपकी संगत का असर है मम्मी जी।

सास - अच्छा! तो मेरी एक बात मानकर आज जल्दी सो जाना।

बहू - बस मम्मी जी, समझदारी की भी एक सीमा होती है!

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सास - बहू, बाजार से सिर्फ दो चीजें लाने गई थीं, फिर इतना बड़ा बैग कैसे आ गया?

बहू - मम्मी जी, दुकानदार ने कहा था कि दो चीजों के साथ बैग मुफ्त है।

सास - तो बैग में इतना सामान किसने भर दिया?

बहू - वो मुफ्त वाले बैग को खाली रखना अच्छा नहीं लगता!

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

सास - बहू, आज चाय बहुत अच्छी बनाई है।

बहू - सच में मम्मी जी?

सास - हां, आज तो बिल्कुल मेरे जैसी बनी है।

बहू - तभी तो मुझे लग रहा था कि इसमें मेरी मेहनत कम है!

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