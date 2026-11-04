देसी जोक्स: मां - तुम्हें अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती? बेटी ने दिया ऐसा जवाब कि हो गई धुनाई

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik







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जिंदगी की असली खुशियां अक्सर बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे-छोटे पलों में छिपी होती हैं। सुबह की चाय के साथ परिवार की गपशप, छुट्टी के दिन देर तक सोने का मौका, पसंद का खाना बन जाना या फिर घर में किसी अपने की हंसी सुनाई देना। ये छोटी-छोटी बातें ही दिन को खास बना देती हैं। घर में अगर मां और बेटी की जोड़ी हो, तो हंसी-मजाक के ऐसे मौके अपने आप बन जाते हैं। कभी बेटी अपनी मासूम बातों से मां को हैरान कर देती है, तो कभी मां का जवाब सुनकर बेटी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। तो चलिए, पढ़ते हैं मां और बेटी के कुछ छोटे-छोटे मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी।





मां - बेटा, आज तुमने घर का काम क्यों नहीं किया?

बेटी - मम्मी, मैंने सोचा आज आपको भी थोड़ा आराम दे दूं।

मां - वो कैसे?

बेटी - आज आप मुझे काम के लिए आवाज लगाकर थकना मत, मैं सुनकर भी नहीं उठूंगी।

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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

मां - तुम्हें अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती?

बेटी - दिखाई तो देती है मम्मी।

मां - फिर सुधारती क्यों नहीं?

बेटी - क्योंकि आप हर बार पहले ही बता देती हैं कि गलती क्या है। मेरा काम आसान हो जाता है।

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मां - तुम्हारे कमरे में इतनी किताबें खुली क्यों पड़ी हैं?

बेटी - पढ़ाई कर रही थी मम्मी।

मां - लेकिन किताबों में तो धूल जमी है।

बेटी - वो इसलिए क्योंकि पढ़ाई बहुत गहराई से कर रही थी।

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मां - तुम हर फोटो में इतनी देर तक तैयार क्यों होती हो?

बेटी - अच्छी फोटो आने में समय लगता है मम्मी।

मां - और असल जिंदगी में?

बेटी - उसमें तो कैमरा ही नहीं होता, इसलिए जल्दी निकल जाती हूं।

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