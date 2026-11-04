फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Funny Mother Daughter Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh

देसी जोक्स: मां - तुम्हें अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती? बेटी ने दिया ऐसा जवाब कि हो गई धुनाई

Wed, 04 Nov 2026 02:32 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 04 Nov 2026 02:32 PM IST
सार

Desi Jokes: मां और बेटी के बीच होने वाली छोटी-छोटी नोकझोंक ही घर के माहौल को खुशनुमा बना देती हैं। कभी बेटी की मजेदार बातें मां को हंसा देती हैं, तो कभी मां का जवाब बेटी को चुप करा देता है। ये जोक्स भी इसी प्यारे रिश्ते की हल्की-फुल्की मस्ती को दिखाते हैं।
 

विज्ञापन
Funny Mother Daughter Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

जिंदगी की असली खुशियां अक्सर बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे-छोटे पलों में छिपी होती हैं। सुबह की चाय के साथ परिवार की गपशप, छुट्टी के दिन देर तक सोने का मौका, पसंद का खाना बन जाना या फिर घर में किसी अपने की हंसी सुनाई देना। ये छोटी-छोटी बातें ही दिन को खास बना देती हैं। घर में अगर मां और बेटी की जोड़ी हो, तो हंसी-मजाक के ऐसे मौके अपने आप बन जाते हैं। कभी बेटी अपनी मासूम बातों से मां को हैरान कर देती है, तो कभी मां का जवाब सुनकर बेटी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। तो चलिए, पढ़ते हैं मां और बेटी के कुछ छोटे-छोटे मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी।




मां - बेटा, आज तुमने घर का काम क्यों नहीं किया?
बेटी - मम्मी, मैंने सोचा आज आपको भी थोड़ा आराम दे दूं।
मां - वो कैसे?
बेटी - आज आप मुझे काम के लिए आवाज लगाकर थकना मत, मैं सुनकर भी नहीं उठूंगी।
Trending Videos
Funny Mother Daughter Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

मां - तुम्हें अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती?
बेटी - दिखाई तो देती है मम्मी।
मां - फिर सुधारती क्यों नहीं?
बेटी - क्योंकि आप हर बार पहले ही बता देती हैं कि गलती क्या है। मेरा काम आसान हो जाता है।

Funny Mother Daughter Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

मां - तुम्हारे कमरे में इतनी किताबें खुली क्यों पड़ी हैं?
बेटी - पढ़ाई कर रही थी मम्मी।
मां - लेकिन किताबों में तो धूल जमी है।
बेटी - वो इसलिए क्योंकि पढ़ाई बहुत गहराई से कर रही थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Funny Mother Daughter Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

मां - तुम हर फोटो में इतनी देर तक तैयार क्यों होती हो?
बेटी - अच्छी फोटो आने में समय लगता है मम्मी।
मां - और असल जिंदगी में?
बेटी - उसमें तो कैमरा ही नहीं होता, इसलिए जल्दी निकल जाती हूं।

विज्ञापन
Funny Mother Daughter Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

मां - तुम्हें घर में मेरी सबसे अच्छी बात क्या लगती है?
बेटी - आपका खाना बनाना।
मां - और मेरी डांट?
बेटी - वो भी अच्छी है मम्मी।
मां - सच में?
बेटी - हां, उसी से पता चलता है कि आज घर में सबका मूड कैसा है।

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed