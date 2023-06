Comedy Jokes: डॉक्टर- कैसे हो? शराब पीना बंद किया या नहीं? मरीज का जवाब पढ़कर हंस हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5

Comedy Jokes in Hindi: इंसान के लिए हंसना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहत के लिए हंसी फायदेमंद है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो दिन में एक बार जरूर जोर जोर से हंसे। हंसने के लिए इंसान को किसी खास मौके की जरूरत नहीं होती है। अगर आप हंसी नहीं आ रही है, तो आप जोक्स और चुटकुले (Jokes Chutkule in Hindi) पढ़कर हंस सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की,आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



डॉक्टर- कैसे हो? शराब पीना बंद किया या नहीं?



मरीज- जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूं।



डॉक्टर- बहुत बढ़िया... और यह तुम्हारे साथ कौन भाई साहब हैं?



मरीज- जी इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है।