Chutkule Hindi: टीचर- एक टोकरी में 10 आम थे 3 सड़ गए तो कितने बचे? चिंटू ने दिया गजब का जवाब

एक लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया...

लड़की के पिता- क्या करते हो बेटा?

लड़का- I am the Director of Goat Research And Development Institute.

लड़की के पिता- बहुत बड़े अफसर लगते हो बिटवा तनिक हिंदी में बताओ ना

लड़का- हम बकरियां चरावत हैं।

लड़की के पिता के उड़ गए होश...