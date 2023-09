Jokes: पप्पू पार्टी से रात को देर से घर गया, अगले दिन जो हुआ जानकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

Hindi Chutkule: आजकल की भागमभाग भरी जिंदगी में हर किसी के लिए मानसिक तनाव से बचना एक बड़ी चुनौती है। अगर आप मानसिक तनाव से दूर रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसी एक औषधि की तरह है जो हमे कई बीमारियों से बचाने में मदद करती है। कभी-कभी हमारे पास हंसने की कोई वजह नहीं होती है, लेकिन जोक्स और चुटकुले पढ़कर हम हंस सकते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन मजेदार जोक्स लेकर आते हैं।



लड़का- Hi

लड़की- How are you?

लड़का- I am fine, Thank you. And You?

लड़की- मैं पूछ रही हूं How are you?

लड़का- मैंने reply तो किया I am fine.

लड़की- एक तो तुम लोगों को English आती

नहीं, ऊपर से Hi वाले मैसेज करते हो।

लड़का- क्या मतलब?

लड़की- अरे मैं पूछ रही हूं How are you? मतलब की तुम कौन हो?

लड़का- सॉरी बहन, माफ कर दो भाई समझ के!