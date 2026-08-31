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पेनाल्टी कॉर्नर पर भिड़े खिलाड़ी: फुटबॉल के मैदान में 'दंगल', रेफरी के फैसले पर भिड़े प्लेयर; फाइनल रद्द

Mon, 31 Aug 2026 12:36 PM IST
Rohit Singh संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Published by: Rohit Singh Updated Mon, 31 Aug 2026 12:36 PM IST
सार

दोनों टीमों के बीच पहले कहासुनी हुई फिर खिलाड़ी एक-दूसरे से भिड़ गए। मैदान पर ही हाथापाई होने लगी। दोनों टीमों के कप्तानों ने भी एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। स्थिति बिगड़ती देख आयोजकों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस बल के पहुंचने के बाद मामला शांत कराया गया लेकिन खिलाड़ियों के व्यवहार और मैदान पर बने माहौल को देखते हुए मैच आगे नहीं कराया जा सका।

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Players clash during football match at Gorakhpur's St. Andrew's College ground; final cancelled.
भिड़े खिलाड़ी - फोटो : अमर उजाला

सेंट एंड्रयूज पीजी कॉलेज के फुटबॉल मैदान पर सोमवार को गोरखपुर फुटबॉल लीग ए डिवीजन का फाइनल पूरा नहीं हो सका। पेनाल्टी काॅर्नर पर निर्णायक के फैसले के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। धक्का-मुक्की के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। अफरा-तफरी के बीच मैच को रद्द कर दिया गया।

Players clash during football match at Gorakhpur's St. Andrew's College ground; final cancelled.
भिड़े खिलाड़ी - फोटो : अमर उजाला
पहले हाॅफ में सद्भावना फुटबॉल क्लब से एनई रेलवे की टीम 1-0 से आगे थी। दूसरे हाॅफ की शुरुआत में पेनाल्टी कॅार्नर के निर्णायक के फैसले को गलत बताते हुए विवाद शुरू हो गया। दोनों टीमों के बीच पहले कहासुनी हुई फिर खिलाड़ी एक-दूसरे से भिड़ गए। मैदान पर ही हाथापाई होने लगी।
Players clash during football match at Gorakhpur's St. Andrew's College ground; final cancelled.
भिड़े खिलाड़ी - फोटो : अमर उजाला
दोनों टीमों के कप्तानों ने भी एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। स्थिति बिगड़ती देख आयोजकों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस बल के पहुंचने के बाद मामला शांत कराया गया लेकिन खिलाड़ियों के व्यवहार और मैदान पर बने माहौल को देखते हुए मैच आगे नहीं कराया जा सका।
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Players clash during football match at Gorakhpur's St. Andrew's College ground; final cancelled.
भिड़े खिलाड़ी - फोटो : अमर उजाला
आयोजन सचिव डॉ. आमिल हयात खां ने बताया कि खिलाड़ियों के आपस में भिड़ने के कारण फाइनल मुकाबला रद्द करना पड़ा। खेल के दौरान खिलाड़ियों की ओर से बार-बार अनुशासन का उल्लंघन किया जा रहा था। घटना को गंभीरता से लिया गया है।
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Players clash during football match at Gorakhpur's St. Andrew's College ground; final cancelled.
भिड़े खिलाड़ी - फोटो : अमर उजाला
अनुशासन समिति पूरे मामले की जांच करेगी और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। अनुशासन समिति के सदस्य हमजा खां ने कहा कि खिलाड़ियों के इस व्यवहार से खेल भावना प्रभावित हुई है।
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