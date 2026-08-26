Rakhi Trends 2026: रक्षाबंधन पर बहनें हर साल राखी खऱीदते समय बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाती है। वह अपने प्रिय भाई के लिए सबसे खूबसूरत राखी खरीदना चाहती हैं। बहनें चाहती हैं कि भाई उनकी लाई राखी से इम्प्रेस हो जाएं और दूसरे सभी लड़कों के सामने उनके भाई की कलाई पर बंधी राखी यूनिक लगे।





कई बार तो भाई भी राखी को लेकर तरह तरह की फरमाइश करते हैं। रक्षाबंधन अब सिर्फ परंपरा निभाने और भाई बहन के प्रेम को समर्पित त्योहार नहीं रह गया है, बल्कि बदलते फैशन और नए आइडियाज को अपनाने का भी मौका बन गया है।



हर साल राखियों के डिजाइन में कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार राखी ट्रेंड्स 2026 में पारंपरिक राखियों के साथ क्यूट कार्टून डिजाइन, पर्सनलाइज्ड राखियां और टेक्नोलॉजी से जुड़ी QR-code राखियां खास आकर्षण बन सकती हैं। अगर आप भी इस रक्षाबंधन भाई की कलाई पर कुछ ऐसा बांधना चाहती हैं, जो आम राखियों से बिल्कुल अलग हो, तो ये ट्रेंड आपके काम आ सकते हैं।