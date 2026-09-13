गणेश चतुर्थी स्पेशल: नौवारी साड़ी पहनने का सही तरीका क्या है? जानिए सही ड्रेपिंग का आसान तरीका

1 of 5 गणपति बप्पा के स्वागत पर ऐसे पहनें नौवारी साड़ी - फोटो : AI







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How to Wear a Nauvari Saree: गणपति बप्पा के आगमन के साथ ही महाराष्ट्र की पारंपरिक संस्कृति और पहनावे की खूबसूरती भी देखने को मिलती है। खासतौर पर नौवारी साड़ी महिलाओं के बीच आकर्षण का केंद्र रहती है। नौ गज लंबी यह पारंपरिक महाराष्ट्रीयन साड़ी अपने खास ड्रेपिंग स्टाइल के लिए जानी जाती है। इसे पहनने का तरीका सामान्य साड़ी से काफी अलग होता है, क्योंकि इसमें पैरों के बीच से कपड़े को इस तरह सेट किया जाता है कि यह धोती जैसा लुक देती है।



यही वजह है कि नौवारी साड़ी न सिर्फ खूबसूरत बल्कि चलने-फिरने में भी सुविधाजनक मानी जाती है। अगर आप इस गणेश उत्सव पर ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन लुक अपनाना चाहती हैं, तो नौवारी साड़ी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। हालांकि, पहली बार इसे पहनना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। सही स्टेप्स और थोड़ी प्रैक्टिस से आप इसे आसानी से कैरी कर सकती हैं और अपने लुक में पारंपरिक मराठी अंदाज जोड़ सकती हैं।

गणपति बप्पा के आगमन के साथ ही महाराष्ट्र की पारंपरिक संस्कृति और पहनावे की खूबसूरती भी देखने को मिलती है। खासतौर पर नौवारी साड़ी महिलाओं के बीच आकर्षण का केंद्र रहती है। नौ गज लंबी यह पारंपरिक महाराष्ट्रीयन साड़ी अपने खास ड्रेपिंग स्टाइल के लिए जानी जाती है। इसे पहनने का तरीका सामान्य साड़ी से काफी अलग होता है, क्योंकि इसमें पैरों के बीच से कपड़े को इस तरह सेट किया जाता है कि यह धोती जैसा लुक देती है।

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नौवारी साड़ी की खासियत

नौ गज लंबाई : इसे नौ गज की लंबाई के कारण नौवारी कहा जाता है।

: इसे नौ गज की लंबाई के कारण नौवारी कहा जाता है। धोती स्टाइल ड्रेपिंग : इसकी सबसे खास पहचान पैरों के बीच से कपड़े को सेट करने वाला अंदाज है।

: इसकी सबसे खास पहचान पैरों के बीच से कपड़े को सेट करने वाला अंदाज है। आरामदायक पहनावा : सही तरीके से पहनी गई नौवारी में चलना-फिरना अपेक्षाकृत आसान होता है।

: सही तरीके से पहनी गई नौवारी में चलना-फिरना अपेक्षाकृत आसान होता है। महाराष्ट्रीयन पहचान: यह महाराष्ट्र की पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी है।

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नौवारी साड़ी पहनने का आसान तरीका





1. सबसे पहले नौवारी साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट/साड़ी सपोर्ट तैयार रखें। नौवारी के अलग-अलग ड्रेपिंग स्टाइल होते हैं, इसलिए साड़ी के डिजाइन के अनुसार तरीका थोड़ा बदल सकता है।

2. साड़ी के एक सिरे को कमर पर सुरक्षित रूप से टक करें और कमर के चारों ओर लपेटें।

3. सामने की ओर जरूरत के अनुसार प्लीट्स बनाकर उन्हें कमर में टक करें।

4. साड़ी के बचे हुए हिस्से को पैरों के बीच से पीछे की ओर ले जाएं।

5. पीछे के कपड़े को कमर पर अच्छी तरह टक करें, ताकि चलने में परेशानी न हो।

6. अब पल्लू को सामने या कंधे पर मराठी स्टाइल में सेट करें।

7. पल्लू की प्लीट्स बराबर करके कंधे पर पिन लगाएं।

8. अंत में कमर, प्लीट्स और पल्लू को आईने में देखकर अच्छी तरह सेट कर लें।





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प्रो टिप



पहली बार नौवारी पहन रही हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लें या पहले घर पर ड्रेपिंग की प्रैक्टिस करें। इससे गणपति उत्सव के दिन साड़ी संभालना काफी आसान रहेगा।

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