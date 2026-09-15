Ganpati Fashion Trends: गणपति उत्सव सिर्फ आस्था और भक्ति का त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, रंगों और परंपराओं को सेलिब्रेट करने का भी खूबसूरत मौका है। गणपति पंडाल में दर्शन करने से लेकर घर की पूजा और दोस्तों के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेशन तक, हर मौके के लिए सही आउटफिट चुनना खास हो जाता है। अगर आप ऐसा लुक चाहती हैं जो पारंपरिक होने के साथ-साथ मॉडर्न और स्टाइलिश भी नजर आए, तो इंडियन और कंटेम्पररी फैशन का फ्यूजन बेहतरीन विकल्प हो सकता है।





महिलाओं के लिए साड़ी, कुर्ती-सेट, शरारा, अनारकली या इंडो-वेस्टर्न आउटफिट अच्छे विकल्प हैं। वहीं पुरुष कुर्ता-पायजामा, नेहरू जैकेट के साथ कुर्ता या हल्के रंगों वाले इंडो-वेस्टर्न लुक को चुन सकते हैं। गणपति उत्सव में बहुत ज्यादा भारी कपड़ों के बजाय ऐसे आउटफिट चुनना बेहतर है जिनमें लंबे समय तक आराम से चला-फिरा जा सके।



रंगों की बात करें तो पीला, नारंगी, लाल, हरा, गुलाबी और ऑफ-व्हाइट जैसे रंग फेस्टिव माहौल के साथ खूबसूरत लगते हैं। सही ज्वेलरी, फुटवियर और छोटे-से एक्सेसरी टच के साथ आपका सिंपल आउटफिट भी आकर्षक फेस्टिव लुक में बदल सकता है।