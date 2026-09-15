Ganpati Fashion Trends: गणपति उत्सव सिर्फ आस्था और भक्ति का त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, रंगों और परंपराओं को सेलिब्रेट करने का भी खूबसूरत मौका है। गणपति पंडाल में दर्शन करने से लेकर घर की पूजा और दोस्तों के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेशन तक, हर मौके के लिए सही आउटफिट चुनना खास हो जाता है। अगर आप ऐसा लुक चाहती हैं जो पारंपरिक होने के साथ-साथ मॉडर्न और स्टाइलिश भी नजर आए, तो इंडियन और कंटेम्पररी फैशन का फ्यूजन बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
महिलाओं के लिए साड़ी, कुर्ती-सेट, शरारा, अनारकली या इंडो-वेस्टर्न आउटफिट अच्छे विकल्प हैं। वहीं पुरुष कुर्ता-पायजामा, नेहरू जैकेट के साथ कुर्ता या हल्के रंगों वाले इंडो-वेस्टर्न लुक को चुन सकते हैं। गणपति उत्सव में बहुत ज्यादा भारी कपड़ों के बजाय ऐसे आउटफिट चुनना बेहतर है जिनमें लंबे समय तक आराम से चला-फिरा जा सके।
रंगों की बात करें तो पीला, नारंगी, लाल, हरा, गुलाबी और ऑफ-व्हाइट जैसे रंग फेस्टिव माहौल के साथ खूबसूरत लगते हैं। सही ज्वेलरी, फुटवियर और छोटे-से एक्सेसरी टच के साथ आपका सिंपल आउटफिट भी आकर्षक फेस्टिव लुक में बदल सकता है।
2 of 5
गणपति पूजा का फेस्टिव लुक
- फोटो : Ai
महिलाओं के लिए साड़ी का फ्यूजन लुक
अगर आप ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न टच चाहती हैं तो हल्की सिल्क, कॉटन या ऑर्गेंजा साड़ी को स्टाइलिश ब्लाउज के साथ पहन सकती हैं। बेल्ट, स्टेटमेंट इयररिंग्स या मिनिमल नेकपीस आपके लुक को मॉडर्न बना सकते हैं। पंडाल घूमने के लिए आरामदायक फुटवियर चुनना न भूलें।
3 of 5
गणपति पूजा का फेस्टिव लुक
- फोटो : Ai
कुर्ती और शरारा भी है शानदार विकल्प
जो महिलाएं साड़ी से ज्यादा कंफर्टेबल आउटफिट पसंद करती हैं, उनके लिए कुर्ती-पैंट सेट, शरारा या अनारकली अच्छा विकल्प है। इसके साथ झुमके, चूड़ियां और छोटी बिंदी लगाकर पारंपरिक लुक पाया जा सकता है। पेस्टल या ब्राइट फेस्टिव शेड्स दोनों ही खूबसूरत लग सकते हैं।
4 of 5
गणपति पूजा का फेस्टिव लुक
- फोटो : Ai
पुरुषों के लिए कुर्ता और नेहरू जैकेट
पुरुषों के लिए क्लासिक कुर्ता-पायजामा कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। इसके ऊपर प्रिंटेड या एंब्रॉयडर्ड नेहरू जैकेट पहनकर लुक को स्मार्ट बनाया जा सकता है। हल्का पीला, क्रीम, सफेद, हरा या नारंगी रंग गणपति उत्सव के लिए आकर्षक विकल्प हो सकते हैं।
5 of 5
गणपति पूजा का फेस्टिव लुक
- फोटो : Ai
एक्सेसरीज से पूरा करें फेस्टिव लुक
फेस्टिव आउटफिट में एक्सेसरीज का रोल काफी अहम होता है। महिलाओं के लिए झुमके, चूड़ियां, बिंदी और पोटली बैग जैसे विकल्प अच्छे हैं। पुरुष घड़ी, मोजड़ी या स्टाइलिश नेहरू जैकेट से अपने लुक को बेहतर बना सकते हैं। हालांकि एक्सेसरीज चुनते समय ओवरडू करने के बजाय बैलेंस्ड लुक रखें।
आराम को भी दें प्राथमिकता
गणपति उत्सव के दौरान पंडालों में भीड़ हो सकती है और काफी देर तक खड़ा रहना पड़ सकता है। इसलिए आउटफिट के साथ आरामदायक फुटवियर और मौसम के अनुसार फैब्रिक चुनना जरूरी है। आखिरकार सबसे अच्छा फेस्टिव लुक वही है जिसमें आप स्टाइलिश दिखने के साथ पूरे उत्सव का आनंद भी ले सकें।