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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Fashion ›   Ganesh Chaturthi 2026: Get a Perfect Maharashtrian Look in Just 4 Easy Steps

गणपति स्थापना में होना है शामिल? 4 स्टेप में पाएं खूबसूरत महाराष्ट्रीयन लुक

Sat, 12 Sep 2026 12:26 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 12 Sep 2026 12:26 PM IST
सार

Maharashtrian look: इस गणेश चतुर्थी पर अगर आप गणपति स्थापना में शामिल होने जा रही हैं, तो इन 4 आसान स्टेप्स की मदद से खूबसूरत महाराष्ट्रीयन लुक तैयार कर सकती हैं और अपने फेस्टिव अंदाज में परंपरा का खूबसूरत रंग भर सकती हैं।

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Ganesh Chaturthi 2026: Get a Perfect Maharashtrian Look in Just 4 Easy Steps
महाराष्ट्रीयन लुक - फोटो : Ai

गणेश चतुर्थी और गणपति स्थापना का मौका आते ही हर तरफ भक्ति और उत्सव का माहौल बन जाता है। खासतौर पर महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की रौनक देखने लायक होती है। घरों में गणपति बप्पा की स्थापना, पूजा-अर्चना, आरती और सजावट के साथ लोग पारंपरिक कपड़ों में तैयार होकर इस उत्सव का आनंद लेते हैं। अगर आप भी इस बार गणपति स्थापना में शामिल होने जा रही हैं और अपने फेस्टिव लुक में थोड़ा महाराष्ट्रीयन टच जोड़ना चाहती हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है।


 

महाराष्ट्रीयन लुक की खासियत उसकी सादगी और पारंपरिक खूबसूरती में छिपी है। खूबसूरत साड़ी, सही ब्लाउज, पारंपरिक नथ, हरी चूड़ियां और बालों में गजरा आपके पूरे लुक को मिनटों में बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरी नौवारी साड़ी ही पहनें। अपनी पसंद की सिल्क, पैठणी या दूसरी साड़ी के साथ भी महाराष्ट्रीयन स्टाइल अपनाया जा सकता है। गणपति स्थापना के लिए तैयार होते समय चार छोटी बातों का ध्यान रखकर आप एक खूबसूरत और पारंपरिक मराठी फेस्टिव लुक पा सकती हैं। आइए जानते हैं 4 आसान स्टेप्स में परफेक्ट महाराष्ट्रीयन लुक पाने का तरीका।
Ganesh Chaturthi 2026: Get a Perfect Maharashtrian Look in Just 4 Easy Steps
saree - फोटो : Adobe stock

सही साड़ी चुनें
 

महाराष्ट्रीयन लुक की शुरुआत साड़ी से होती है। अगर आप पूरी तरह पारंपरिक अंदाज चाहती हैं, तो नौवारी साड़ी एक शानदार विकल्प हो सकती है। हालांकि, इसे पहनने में अभ्यास की जरूरत होती है।
 

आसान और एलिगेंट लुक के लिए पैठणी साड़ी भी चुन सकती हैं। इसकी खास जरी, खूबसूरत बॉर्डर और चमकदार रंग गणपति उत्सव के लिए बेहतरीन लगते हैं। लाल, हरा, पीला, बैंगनी और नारंगी जैसे रंग फेस्टिव माहौल में खासतौर पर अच्छे लग सकते हैं।
 

अगर आपके पास पैठणी या नौवारी साड़ी नहीं है, तो कोई भी सिल्क या पारंपरिक बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर महाराष्ट्रीयन लुक तैयार किया जा सकता है।

Ganesh Chaturthi 2026: Get a Perfect Maharashtrian Look in Just 4 Easy Steps
गणपति पूजा के लिए ब्लाउज डिजाइन - फोटो : Ai

ब्लाउज और एक्सेसरीज से दें पारंपरिक टच
 

साड़ी के बाद ब्लाउज का चुनाव आपके पूरे लुक को खास बना सकता है। एल्बो लेंथ स्लीव्स, गोल नेक या सिंपल फिटेड ब्लाउज महाराष्ट्रीयन स्टाइल के लिए अच्छे विकल्प हैं।
 

इसके बाद आती हैं एक्सेसरीज। महाराष्ट्रीयन नथ इस लुक की सबसे खास पहचान मानी जाती है। इसके साथ हरी चूड़ियां, पारंपरिक झुमके और सिंपल नेकलेस पहन सकती हैं।
 

बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनने के बजाय कुछ चुनिंदा पारंपरिक एक्सेसरीज चुनें। इससे आपका लुक सुंदर होने के साथ-साथ संतुलित भी दिखाई देगा।

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Ganesh Chaturthi 2026: Get a Perfect Maharashtrian Look in Just 4 Easy Steps
त्योहारों के लिए एथनिक लुक हेयरस्टाइल - फोटो : Ai

गजरा और पारंपरिक हेयरस्टाइल से बनाएं लुक खास

महाराष्ट्रीयन फेस्टिव लुक में हेयरस्टाइल की भी खास भूमिका होती है। बालों का लो बन या जूड़ा बनाकर उसमें सफेद फूलों का गजरा लगाया जा सकता है।

अगर आपके बाल लंबे हैं, तो बालों की चोटी बनाकर भी उसमें गजरा लगा सकती हैं। यह सिंपल हेयरस्टाइल आपके ट्रेडिशनल लुक को और खूबसूरत बनाएगी।

माथे पर छोटी-सी बिंदी लगाना भी न भूलें। आप अपनी साड़ी के रंग के अनुसार गोल या चंद्रकोर स्टाइल की बिंदी चुन सकती हैं।

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Maharashtrian Look - फोटो : instagram

सिंपल मेकअप से करें लुक पूरा
 

गणपति स्थापना और पूजा के लिए बहुत ज्यादा हैवी मेकअप की जरूरत नहीं है। हल्का और फ्रेश मेकअप आपके फेस्टिव लुक के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।
 

सबसे पहले स्किन को मॉइस्चराइज करें और जरूरत के अनुसार बेस लगाएं। आंखों में काजल या हल्का आई मेकअप, गालों पर थोड़ा ब्लश और अपनी पसंद की लिपस्टिक लगाकर लुक पूरा करें।
 

महाराष्ट्रीयन लुक में चमकदार होने के बजाय नेचुरल और ग्लोइंग मेकअप ज्यादा खूबसूरत लग सकता है। आखिर में बिंदी, नथ और मुस्कान के साथ आपका गणपति स्थापना वाला लुक पूरी तरह तैयार है।

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