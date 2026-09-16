जूतों को नजरअंदाज करना

जूते पूरे आउटफिट का छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पुराने, बहुत घिसे हुए या आउटफिट से बिल्कुल अलग स्टाइल के फुटवियर अच्छे कपड़ों का प्रभाव भी कम कर सकते हैं। क्लीन स्नीकर्स, लूफर्स, सैंडल्स या मौके के हिसाब से फुटवियर चुनकर पूरे लुक को आसानी से रिफ्रेश किया जा सकता है।





सबसे जरूरी है कंफर्ट और काॅन्फिडेंस

किसी कपड़े को सिर्फ इसलिए न पहनें कि वह आपको कम उम्र का दिखाएगा। बेहतर स्टाइलिंग का उद्देश्य आपकी उम्र छिपाना नहीं, बल्कि आपके निजी स्टाइल को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना है।

अगली बार आउटफिट चुनते समय शीशे में सिर्फ यह न देखें कि कपड़ा ट्रेंड में है या नहीं। यह भी देखें कि फिट कैसा, संतुलित हैं या नहीं और क्या आप उसमें सहज महसूस कर रहे हैं। कई बार यही छोटी चीजें पूरे लुक को देखने योग्य बेहतर बना देती हैं।