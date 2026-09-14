1 of 4 तीज पर तुरंत पाये निखार - फोटो : Ai







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तीज का त्योहार महिलाओं के लिए सजने-संवरने और पारंपरिक खूबसूरती को निखारने का खास अवसर होता है। हरे रंग की साड़ी, खूबसूरत चूड़ियां, मेहंदी और सोलह श्रृंगार के साथ चेहरे पर प्राकृतिक चमक हो, तो पूरा लुक और भी आकर्षक नजर आता है। लेकिन कई बार काम की भागदौड़, धूप, प्रदूषण, नींद की कमी और तनाव के कारण त्वचा बेजान और थकी हुई दिखने लगती है।



ऐसे में त्योहार से ठीक पहले महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट या नए कॉस्मेटिक उत्पादों का इस्तेमाल करना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से त्वचा को साफ, मुलायम और तरोताजा दिखाने में मदद मिल सकती है।

ऐसे में त्योहार से ठीक पहले महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट या नए कॉस्मेटिक उत्पादों का इस्तेमाल करना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से त्वचा को साफ, मुलायम और तरोताजा दिखाने में मदद मिल सकती है। तीज से पहले चेहरे पर तुरंत निखार पाने के लिए बेसन, दही और शहद जैसे घरेलू नुस्खे उपयोगी हो सकते हैं। ये चीजें त्वचा को हल्के तरीके से साफ करने और रूखेपन को कम करने में मदद कर सकती हैं। हालांकि, हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है, इसलिए किसी भी घरेलू नुस्खे को पूरे चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं तीज के खास मौके पर इंस्टेंट फ्रेश और ग्लोइंग लुक पाने के लिए आसान घरेलू नुस्खा।

2 of 4 बेसन-हल्दी का पेस्ट - फोटो : इंस्टाग्राम

बेसन, दही और शहद से बनाएं आसान फेस पैक

तीज से पहले चेहरे को फ्रेश दिखाने के लिए आप घर पर बेसन, दही और शहद से एक आसान फेस पैक तैयार कर सकती हैं। इसके लिए आपको चाहिए,

1 चम्मच बेसन

1 चम्मच सादा दही

आधा चम्मच शहद इन तीनों चीजों को अच्छी तरह मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें। अगर मिश्रण बहुत गाढ़ा लगे, तो इसमें थोड़ा सा दही मिलाया जा सकता है।

3 of 4 skin care - फोटो : Adobe stock

कैसे लगाएं?

सबसे पहले चेहरे को किसी हल्के क्लींजर से साफ कर लें। अब तैयार मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से लगाएं। आंखों के आसपास इस पैक को लगाने से बचें। इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद सामान्य पानी से धीरे-धीरे साफ कर लें।

पैक हटाने के बाद त्वचा पर हल्का मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं। इससे त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है और चेहरा अधिक मुलायम महसूस हो सकता है।

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4 of 4 skin care - फोटो : Adobe stock