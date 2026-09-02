1 of 6 कृष्ण जन्माष्टमी - फोटो : Ai

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Janmashtami 2026: जन्माष्टमी सिर्फ भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा,रंगों और खूबसूरत एथनिक फैशन को सेलिब्रेट करने का भी खास मौका है। अगर आप इस जन्माष्टमी पर राधा से प्रेरित लुक तैयार करने की योजना बना रही हैं तो बाॅलीवुड और भारतीय सेलिब्रेटीज के फैशन से इंस्प्रेशन लेना एक शानदार आइडिया हो सकता है। एलिगेंट साड़ी, लहंगा, पेस्टल रंग, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और साॅफ्ट मेकअप मिलकर आपके फेस्टिव लुक को बेहद ग्रेसफुर बना सकते हैं।



राधा से प्रेरित स्टाइलिंग में सबसे जरूरी है कि आउटफिट में सरलता, एलिगेंस और परंपरिक चार्म का संतुलन दिखाई दे। आप सेलिब्रेटी स्टाइल फैशन को अपने कंफर्ट और निजी स्टाइल के हिसाब से कस्टमाइज कर सकती हैं। चाहे आपको पेस्टल लहंगा पसंद हो या वाइब्रेंट पारंपरिक साड़ी, सही ज्वेलरी और हेयरस्टाइल पूरे लुक को फेस्टिव बना सकते हैं।



इस जन्माष्टमी पर अगर आप कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं जो पारंपरिक लगे, तो सेलिब्रेटी प्रेरित स्टाइलिंग आइडियाज आपके लिए परफेक्ट फैशन गाइड बन सकते हैं। यहां जानिए आउटफिट से लेकर ज्वेलरी, मेकअप और हेयरस्टाइल तक, कैसे तैयार करें एक खूबसूरत राधा इंस्पायर्ड जन्माष्टमी लुक।



2 of 6 तमन्ना भाटिया का राधा रानी लुक - फोटो : Ai

पेस्टल लहंगा



पेस्टल पिंक, पीच, लेवेंडर, मिंट ग्रीन और पाउडर ब्लू जैसे शेड्स राधा लुक को शाॅफ्ट और ड्रीमी फील दे सकते हैं। मिनिमल एम्ब्राॅडरी वाला लहंगा चुनें और उसके साथ हल्का दुपट्टा लें। सेलिब्रेटी स्टाइल फिनिश के लिए हैवी एक्सेसरीज की जगह ज्वेलरी इस्तेमाल करें।

3 of 6 red saree - फोटो : instagram

पारंपरिक साड़ी के साथ माॅडर्न ट्विस्ट



अगर आप लहंगे की बजाय साड़ी पहनना पसंद करती हैं, तो सिल्क, आर्गेंजा या शिफाॅन साड़ी एक एलिगेंट विकल्प हो सकती है। गुलाबी, पीली, लाल या हरे फेस्टिव शेड्स को पारंपरिक ब्लाउज के साथ पेयर किया जा सकता है। साड़ी के साथ स्टेटमेंट इयररिंग्स और छोटी बिंदी पूरे लुक को पांरपरिक बना सकती है। ड्रेपिंग स्टाइल में थोड़ा माॅडर्न टच देकर आप आउटफिट को बेहतरीन लुक भी दे सकती हैं।

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4 of 6 jewellery designs - फोटो : instagram

ज्वेलरी सबसे जरूरी है



राधा इंस्पायर्ड लुक के लिए ज्वेलरी सबसे जरूरी स्टाइलिंग एलिमेंट में से एक है। मांग टीका, झुमका, कंगन, कमरबंद औऱ लेयर्ड नेकलेस पारंपरिक रूप को बढ़ा सकते हैं। अगर आउटफिट भारी कढ़ाई वाली है तो ज्वेलरी को थोड़ा हल्का रखें। वहीं सिंपल आउटफिट के साथ स्टेटमेंट ज्वेलरी आपके पूरे लुक का हाइलाइट बन सकती है।

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5 of 6 Jewellery For Haldi - फोटो : instagram