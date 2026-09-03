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जन्माष्टमी 2026: हाथों में रचाएं कान्हा का नाम! ये 7 मेहंदी डिजाइन हैं इतनी आसान कि हर कोई बना ले
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:46 PM IST
सार
Krishna Janmashtami Mehndi Design: जन्माष्टमी पर कुछ हटकर ट्राई करना चाहती हैं, तो इस बार सामान्य फूल-पत्ती वाली मेहंदी के साथ कृष्ण से प्रेरित मेहंदी डिजाइन को आजमाया जा सकता है। मोरपंख, बांसुरी, मटकी, कमल, नन्हे कान्हा और राधा-कृष्ण जैसे मोटिफ्स को बहुत ज्यादा जटिल बनाए बिना हाथों पर उकेरा जा सकता है।
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जन्माष्टमी की मेहंदी डिजाइन
- फोटो : AI
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Janmashtami Mehndi Design: जन्माष्टमी का त्योहार आते ही घर की सजावट से लेकर पूजा, कपड़ों और श्रृंगार तक हर चीज में कृष्ण भक्ति की झलक दिखाई देने लगती है। इस खास मौके पर महिलाएं और लड़कियां अपने हाथों को खूबसूरत मेहंदी से सजाना भी पसंद करती हैं। लेकिन हर किसी के पास मेहंदी लगाने के लिए घंटों बैठने का समय नहीं होता। ऐसे में ऐसी डिजाइन की तलाश रहती है जो सिंपल हो, जल्दी बन जाए और देखने में बेहद खूबसूरत लगे।
अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर कुछ हटकर ट्राई करना चाहती हैं, तो इस बार सामान्य फूल-पत्ती वाली मेहंदी के साथ कृष्ण से प्रेरित मेहंदी डिजाइन को आजमाया जा सकता है। मोरपंख, बांसुरी, मटकी, कमल, नन्हे कान्हा और राधा-कृष्ण जैसे मोटिफ्स को बहुत ज्यादा जटिल बनाए बिना हाथों पर उकेरा जा सकता है। हाल की जन्माष्टमी मेहंदी कवरेज में भी मोरपंख, बांसुरी, मटकी, कृष्ण नाम और राधा-कृष्ण थीम वाले पैटर्न को खास जगह मिली है।
सबसे अच्छी बात यह है कि इन डिजाइनों को हथेली , हाथ के पीछे और उंगलियों पर भी बनाया जा सकता है। अगर आपको मिनिमल लुक पसंद है तो सिर्फ एक छोटा मोरपंख या बांसुरी काफी है, जबकि थोड़ा फेस्टिव और पारंपरिक लुक चाहिए तो उसके साथ बेल, कमल और जालीदार पैटर्न जोड़ा जा सकता है।
तो इस जन्माष्टमी हाथों को कान्हा के रंग में रंगने के लिए कौन-सी मेहंदी डिजाइन चुनें? आइए जानते हैं 7 आसान और आकर्षक जन्माष्टमी मेहंदी डिजाइन, जिन्हें देखकर आप भी इन्हें सेव करना चाहेंगी।
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जन्माष्टमी की मेहंदी डिजाइन
- फोटो : AI
क्या मोरपंख वाली मेहंदी सबसे आसान जन्माष्टमी डिजाइन हो सकती है?
भगवान कृष्ण से जुड़े सबसे पहचानने योग्य प्रतीकों में मोरपंख भी शामिल है। इसलिए अगर आप बहुत आसान लेकिन तुरंत पहचान में आने वाली जन्माष्टमी मेहंदी चाहती हैं, तो मोर पंख मेहंदी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हाल की जन्माष्टमी मेहंदी ट्रेंड कवरेज में मोरपंख और मोर की आकृति को खास तौर पर शामिल किया गया है।
डिजाइन कैसे बनाएं?
हथेली के बीच या हाथ के पिछले हिस्से में एक लंबा मोरपंख बनाएं और उसके अंदर छोटे-छोटे घुमावदार स्ट्रोक भरें। इसके आसपास पतली बेल और कुछ छोटे पत्ते जोड़ने से डिजाइन बिना ज्यादा मेहनत के भी काफी भरा हुआ और आकर्षक दिखाई देगा। अगर बिल्कुल सिंपल रखना है, तो सिर्फ मोरपंख के साथ तीन-चार छोटे डॉट्स और एक पतली कर्व लाइन बनाएं। उंगलियों पर छोटे पत्ते या पंख के मिनी डिजाइन लगाने से पूरा हाथ फेस्टिव लेकिन एलिगेंट नजर आएगा।
किसके लिए बेस्ट?
जो लोग सिंपल, मिनिमल और जल्दी बनने वाली मेहंदी पसंद करती हैं।
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जन्माष्टमी की मेहंदी डिजाइन
- फोटो : AI
क्या बांसुरी वाली मेहंदी से कृष्ण थीम को खास बनाया जा सकता है?
अगर आप बिना पूरा कृष्ण चेहरा बनाए मेहंदी में भगवान कृष्ण की झलक चाहती हैं, तो बांसुरी डिजाइन शानदार विकल्प है। बांसुरी के साथ छोटे मोरपंख और फूल जोड़कर इसे जन्माष्टमी स्पेशल बनाया जा सकता है। कृष्ण की बांसुरी की डिजाइन भी मौजूदा जन्माष्टमी मेहंदी आइडियाज में लोकप्रिय दिखाई देता है।
डिजाइन आइडिया: हथेली के एक कोने से दूसरे कोने तक बांसुरी की डिजाइन बनाएं। बांसुरी के दोनों सिरों पर छोटे फूल या पत्तियां बनाएं और बीच में दो-तीन छोटे मोरपंख जोड़ दें।
इस डिजाइन की खासियत यह है कि इसे बहुत बारीकी से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक साफ बांसुरी, मोरपंख और छोटी फूलों वाली बेल मिलकर काफी सुंदर पैटर्न तैयार कर देते हैं।
किसके लिए बेस्ट?
जो लड़कियां कृष्ण थीम चाहती हैं लेकिन पोट्रेट मेहंदी नहीं लगाना चाहतीं।
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जन्माष्टमी की मेहंदी डिजाइन
- फोटो : AI
क्या नन्हे कान्हा वाली मेहंदी जन्माष्टमी पर सबसे प्यारी लगेगी?
अगर आप क्यूट और डिवोशनल लुक चाहती हैं, तो बेबी कृष्ण मेहंदी डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। नन्हे कान्हा की मुस्कान, मुकुट और मुरली को बहुत छोटे आकार में हथेली पर बनाया जा सकता है। हाल की जन्माष्टमी लाइफस्टाइल कवरेज में बेबी कृष्ण प्रेरित डिजाइन को भी खास पसंद किया गया है।
इसे आसान कैसे रखें?
पूरे हाथ पर कृष्ण की छवि बनाने के बजाय केवल चेहरे की आउटलाइन बनाएं और उसके ऊपर छोटा मुकुट, मोरपंख तथा बांसुरी का संकेत दें। इसके चारों ओर छोटी-सी फ्लोरल बार्डर बना देने से डिजाइन पूरा नजर आएगा। अगर तस्वीर बनाना मुश्किल लगे, तो नन्हे कान्हा की जगह मोरपंख, मुकुट और बांसुरी का छोटा सिम्बाॅलिक पैटर्न बनाएं। यह आसान भी रहेगा और जन्माष्टमी की थीम भी साफ दिखाई देगी।
किसके लिए बेस्ट?
जो लोग क्यूट, पारंपरिक और इंस्टाग्राम फ्रेंडली मेहंदी चाहती हैं।
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जन्माष्टमी की मेहंदी डिजाइन
- फोटो : AI
राधा-कृष्ण मेहंदी की सिंपल डिजाइन
राधा-कृष्ण की जोड़ी जन्माष्टमी थीम में बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन पूरी तस्वीर बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसका आसान तरीका है कि दोनों चेहरों की मिनिमल आउटलाइन बनाई जाए और नीचे फूलों या पत्तियों की छोटी बेल जोड़ दी जाए।
सिंपल राधा कृष्ण मेहंदी का तरीका
हथेली के बीच दो हल्की फेस आउटलाइन बनाकर उनके मुकुट और बालों की पहचान देने वाली कुछ कर्व्ड लाइन बनाएं। बहुत ज्यादा डिटेलिंग के बजाय सिल्हुट स्टाइल डिजाइन रखने से यह शुरुआती लोगों के लिए भी आसान हो सकता है। दोनों चेहरों के नीचे एक छोटा कमल, ऊपर मोरपंख और किनारों पर पतली बेल जोड़ें। इससे कम जगह में भी पूरा राधा कृष्ण थीम तैयार हो जाएगा।
राधा-कृष्ण के साथ मोरपंख, कमल और फ्लोरल डिजाइन का इस्तेमाल मौजूदा जन्माष्टमी मेहंदी आइडियाज में भी देखा जा रहा है।
किसके लिए बेस्ट?
जो लोग पारंपरिक और थोड़ी आर्टिस्टिक मेहंदी चाहती हैं।
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