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स्किन केयर टिप्स: फेसवॉश लगाने के बाद भी चेहरा नहीं दिखता साफ? इन संकेतों से पहचानें गलती

Sun, 30 Aug 2026 03:27 PM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 30 Aug 2026 03:27 PM IST
सार

Signs You Are Using the Wrong Face Wash: अगर चेहरा धोने के बाद भी आपकी स्किन साफ नहीं लगती है तो परेशान न हों। इसकी वजह आपका फेसवॉश हो सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में...

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signs your face wash is wrong in hindi sahi face wash kaise chune
स्किन टाइप के हिसाब से फेसवॉश चुनें - फोटो : AI
Signs You Are Using the Wrong Face Wash:  अगर चेहरा धोने के बाद भी आपकी स्किन साफ, फ्रेश और मुलायम महसूस नहीं होती, तो हर बार धूल-मिट्टी या प्रदूषण को जिम्मेदार मानना सही नहीं है। कई बार समस्या आपके फेसवॉश में ही छिपी हो सकती है। गलत स्किन टाइप के लिए इस्तेमाल किया गया फेसवॉश त्वचा की प्राकृतिक नमी को प्रभावित कर सकता है।  


इसलिए सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि फेसवॉश झाग कितना बनाता है या चेहरा कितना ‘क्लीन’ महसूस होता है। अपनी त्वचा के प्रकार और जरूरत के हिसाब से सही प्रोडक्ट चुनना ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं किन संकेतों से पता चल सकता है कि आपका फेसवॉश आपकी स्किन के लिए सही नहीं है।
 
signs your face wash is wrong in hindi sahi face wash kaise chune
स्किन टाइप के हिसाब से फेसवॉश चुनें - फोटो : AI
कैसे पहचानें कि फेसवॉश आपकी स्किन के लिए सही नहीं है?

1. चेहरा धोने के बाद खिंचाव महसूस होना

अगर फेसवॉश इस्तेमाल करने के तुरंत बाद त्वचा बहुत ज्यादा खिंची हुई या रूखी महसूस होती है, तो यह संकेत हो सकता है कि क्लीनिंग आपकी त्वचा के लिए जरूरत से ज्यादा कठोर है।

2. स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लगे

चेहरा धोने के बाद बार-बार त्वचा पर रूखापन, पपड़ी या ड्राई पैच नजर आते हैं तो इस्तेमाल किए जा रहे फेसवॉश पर ध्यान देना चाहिए।

 
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स्किन टाइप के हिसाब से फेसवॉश चुनें - फोटो : AI
3. चेहरा धोने के बाद जलन या लालिमा

अगर फेसवॉश लगाने के बाद जलन, चुभन या लालिमा होती है, तो उसे नजरअंदाज न करें। किसी खास ingredient से संवेदनशीलता भी इसका कारण हो सकती है।

4. स्किन पहले से ज्यादा ऑयली हो जाए

कभी-कभी त्वचा से प्राकृतिक तेल बहुत ज्यादा हट जाने पर स्किन असहज महसूस कर सकती है और कुछ लोगों में बाद में अधिक तेलीयता नजर आ सकती है। हालांकि इसके कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं।

 
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स्किन टाइप के हिसाब से फेसवॉश चुनें - फोटो : AI
5. छोटे-छोटे दाने निकलना

नया फेसवॉश शुरू करने के बाद लगातार दाने, खुजली या जलन बढ़ रही है तो उसका इस्तेमाल रोककर त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।

 
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स्किन टाइप के हिसाब से फेसवॉश चुनें - फोटो : AI
स्किन टाइप के हिसाब से फेसवॉश चुनें
  • ऑयली स्किन: हल्का, नॉन-कॉमेडोजेनिक क्लीनजर उपयोगी हो सकता है।
  • ड्राई स्किन: ऐसा क्लीनजर चुनें जो त्वचा को जरूरत से ज्यादा ड्राई न करे।
  • सेंसिटिव स्किन: कम खुशबू और सौम्य फॉर्मूला वाला क्लीनजर बेहतर विकल्प हो सकता है।
  • कॉम्बिनेशन स्किन: ऐसा प्रोडक्ट चुनें जो त्वचा को बहुत ज्यादा ड्राई या ऑयली न बनाए।

एक जरूरी बात

हर फेसवॉश हर व्यक्ति की स्किन पर एक जैसा असर नहीं करता। फेसवॉश से लगातार जलन, सूजन, खुजली या गंभीर रिएक्शन हो तो उसका इस्तेमाल बंद करें और डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।
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