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Hindi News ›   Fashion ›   Beauty tips ›   Hair-Washing Mistakes: Why Does Your Scalp Still Feel Dirty After Shampooing? 7 Habits to Check

हेयर केयर: बार-बार शैंपू करने के बाद भी स्कैल्प चिपचिपा? इन आदतों को आज ही बदलें

Thu, 03 Sep 2026 01:48 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 03 Sep 2026 01:48 PM IST
सार

7 Shampoo Mistakes : साफ और स्वस्थ स्कैल्प के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने बालों को धोने के सही रूटीन पर ध्यान दें। शैंपू की मात्रा, लगाने का तरीका, बाल धोने का तरीका और इस्तेमाल किए जाने वाले हेयर प्रोडक्ट्स जैसी छोटी बातें भी फर्क डाल सकती हैं।

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Hair-Washing Mistakes: Why Does Your Scalp Still Feel Dirty After Shampooing? 7 Habits to Check
स्कैल्प आयली और गंदा क्यों रह जाता है - फोटो : Ai

विस्तार
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Hair Care Tips : बाल धोने के बाद हमें उम्मीद होती है कि स्कैल्प फ्रेश, हल्का और साफ महसूस होगा। लेकिन कई बार शैंपू करने के बावजूद सिर की त्वचा ऑयली, चिपचिपी या भारी-सी लगती है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि बालों की लंबाई तो साफ हो गई, लेकिन जड़ों के पास अभी भी गंदगी मौजूद है। ऐसी स्थिति में बार-बार शैंपू करना हमेशा समाधान नहीं होता।
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स्कैल्प पर प्राकृतिक तेल यानी सीबम बनता है। इसके साथ पसीना, धूल, हेयर प्रोडक्ट्स और त्वचा की मृत कोशिकाएं जमा हो सकती हैं। अगर बाल धोने का तरीका सही न हो, तो ये चीजें स्कैल्प पर रह सकती हैं। दूसरी ओर, जरूरत से ज्यादा शैंपू करना या बहुत गर्म पानी इस्तेमाल करना भी स्कैल्प को परेशान कर सकता है।
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साफ और स्वस्थ स्कैल्प के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने बालों को धोने के सही रूटीन पर ध्यान दें। शैंपू की मात्रा, लगाने का तरीका, बाल धोने का तरीका और इस्तेमाल किए जाने वाले हेयर प्रोडक्ट्स जैसी छोटी बातें भी फर्क डाल सकती हैं।
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अगर बाल धोने के बाद भी आपका स्कैल्प साफ महसूस नहीं होता, तो इन रोजमर्रा की आदतों पर एक नजर डालें।
 
  • शैंपू सीधे बालों की लंबाई पर न लगाएं
शैंपू का मुख्य काम स्कैल्प को साफ करना है। इसलिए इसे हथेलियों में लेकर हल्के हाथों से स्कैल्प पर लगाएं और उंगलियों के पोरों से धीरे-धीरे मसाज करें। बालों की लंबाई को जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं होती।
 
  • स्कैल्प को बहुत जोर से न रगड़ें
कई लोग ज्यादा सफाई के चक्कर में नाखूनों से स्कैल्प को रगड़ते हैं। इससे त्वचा में इरिटेशन हो सकती है। इसके बजाय उंगलियों के साॅफ्ट फिंगरटिप्स से हल्के हाथों से मसाज करें।
 
  • शैंपू अच्छी तरह धो लें
कई बार समस्या शैंपू करने में नहीं बल्कि उसे ठीक से धोने में हो सकती है। स्कैल्प और बालों से शैंपू पूरी तरह निकलने तक पर्याप्त पानी से धो लें।  खासतौर पर घने बालों में यह और जरूरी हो जाता है।
 
  • बहुत ज्यादा हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें
हेयर जेल, वैक्स, ड्राई शैंपू, सीरम या दूसरे स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल गंदगी की वजह बन सकता है। अगर आप नियमित रूप से ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी बाल धोने की रूटीन को उसी के अनुसार रखें।
 
  • बहुत गर्म पानी से बाल न धोएं
बहुत गर्म पानी स्कैल्प को रूखा या इरिटेटेड महसूस करा सकता है। बाल धोने के लिए सामान्य या हल्का गुनगुना पानी बेहतर विकल्प हो सकता है।
 
  • सिर्फ बालों की लंबाई पर ध्यान न दें
शैंपू करते समय पूरा ध्यान बालों पर देने के बजाय स्कैल्प पर भी पर्याप्त ध्यान दें। बालों की जड़ों और स्काल्प को धीरे-धीरे साफ करना जरूरी है, क्योंकि यहीं तेल और पसीना ज्यादा जमा हो सकता है।
 
  • हर व्यक्ति की बाल धोने की अवधि अलग होती है
हर किसी के लिए एक जैसी बाल धोने की अवधि सही नहीं होती। ऑयली स्कैल्प, ड्राई स्कैल्प, घुंघराले बाल या बहुत ज्यादा पसीना आने की स्थिति में जरूरत अलग हो सकती है। अपनी स्कैल्प टाइप और लाइफस्टाइल के अनुसार रूटीन बनाना बेहतर है।



स्कैल्प केयर के लिए कुछ आसान टिप्स

बाल धोने से पहले अपने हेयर प्रोडक्ट्स की जरूरत पर ध्यान दें। शैंपू को स्कैल्प के हिसाब से चुनें और अगर कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद खुजली, जलन या लालिमा जैसी समस्या हो तो उसे रोककर विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर लगातार बहुत ज्यादा खुजली, जलन, लालिमा, घाव, दर्द या असामान्य बाल झड़ने की समस्या बनी रहती है, तो इसे केवल शैंपू की समस्या मानकर नजरअंदाज न करें। ऐसे मामलों में डर्माटलोजिस्ट से सलाह लेना बेहतर है।
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