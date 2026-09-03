हेयर केयर: बार-बार शैंपू करने के बाद भी स्कैल्प चिपचिपा? इन आदतों को आज ही बदलें
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 03 Sep 2026 01:48 PM IST
सार
7 Shampoo Mistakes : साफ और स्वस्थ स्कैल्प के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने बालों को धोने के सही रूटीन पर ध्यान दें। शैंपू की मात्रा, लगाने का तरीका, बाल धोने का तरीका और इस्तेमाल किए जाने वाले हेयर प्रोडक्ट्स जैसी छोटी बातें भी फर्क डाल सकती हैं।
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विस्तार
Hair Care Tips : बाल धोने के बाद हमें उम्मीद होती है कि स्कैल्प फ्रेश, हल्का और साफ महसूस होगा। लेकिन कई बार शैंपू करने के बावजूद सिर की त्वचा ऑयली, चिपचिपी या भारी-सी लगती है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि बालों की लंबाई तो साफ हो गई, लेकिन जड़ों के पास अभी भी गंदगी मौजूद है। ऐसी स्थिति में बार-बार शैंपू करना हमेशा समाधान नहीं होता।
स्कैल्प पर प्राकृतिक तेल यानी सीबम बनता है। इसके साथ पसीना, धूल, हेयर प्रोडक्ट्स और त्वचा की मृत कोशिकाएं जमा हो सकती हैं। अगर बाल धोने का तरीका सही न हो, तो ये चीजें स्कैल्प पर रह सकती हैं। दूसरी ओर, जरूरत से ज्यादा शैंपू करना या बहुत गर्म पानी इस्तेमाल करना भी स्कैल्प को परेशान कर सकता है।
साफ और स्वस्थ स्कैल्प के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने बालों को धोने के सही रूटीन पर ध्यान दें। शैंपू की मात्रा, लगाने का तरीका, बाल धोने का तरीका और इस्तेमाल किए जाने वाले हेयर प्रोडक्ट्स जैसी छोटी बातें भी फर्क डाल सकती हैं।
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अगर बाल धोने के बाद भी आपका स्कैल्प साफ महसूस नहीं होता, तो इन रोजमर्रा की आदतों पर एक नजर डालें।
स्कैल्प केयर के लिए कुछ आसान टिप्स
बाल धोने से पहले अपने हेयर प्रोडक्ट्स की जरूरत पर ध्यान दें। शैंपू को स्कैल्प के हिसाब से चुनें और अगर कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद खुजली, जलन या लालिमा जैसी समस्या हो तो उसे रोककर विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर लगातार बहुत ज्यादा खुजली, जलन, लालिमा, घाव, दर्द या असामान्य बाल झड़ने की समस्या बनी रहती है, तो इसे केवल शैंपू की समस्या मानकर नजरअंदाज न करें। ऐसे मामलों में डर्माटलोजिस्ट से सलाह लेना बेहतर है।
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स्कैल्प पर प्राकृतिक तेल यानी सीबम बनता है। इसके साथ पसीना, धूल, हेयर प्रोडक्ट्स और त्वचा की मृत कोशिकाएं जमा हो सकती हैं। अगर बाल धोने का तरीका सही न हो, तो ये चीजें स्कैल्प पर रह सकती हैं। दूसरी ओर, जरूरत से ज्यादा शैंपू करना या बहुत गर्म पानी इस्तेमाल करना भी स्कैल्प को परेशान कर सकता है।
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साफ और स्वस्थ स्कैल्प के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने बालों को धोने के सही रूटीन पर ध्यान दें। शैंपू की मात्रा, लगाने का तरीका, बाल धोने का तरीका और इस्तेमाल किए जाने वाले हेयर प्रोडक्ट्स जैसी छोटी बातें भी फर्क डाल सकती हैं।
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अगर बाल धोने के बाद भी आपका स्कैल्प साफ महसूस नहीं होता, तो इन रोजमर्रा की आदतों पर एक नजर डालें।
- शैंपू सीधे बालों की लंबाई पर न लगाएं
- स्कैल्प को बहुत जोर से न रगड़ें
- शैंपू अच्छी तरह धो लें
- बहुत ज्यादा हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें
- बहुत गर्म पानी से बाल न धोएं
- सिर्फ बालों की लंबाई पर ध्यान न दें
- हर व्यक्ति की बाल धोने की अवधि अलग होती है
स्कैल्प केयर के लिए कुछ आसान टिप्स
बाल धोने से पहले अपने हेयर प्रोडक्ट्स की जरूरत पर ध्यान दें। शैंपू को स्कैल्प के हिसाब से चुनें और अगर कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद खुजली, जलन या लालिमा जैसी समस्या हो तो उसे रोककर विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर लगातार बहुत ज्यादा खुजली, जलन, लालिमा, घाव, दर्द या असामान्य बाल झड़ने की समस्या बनी रहती है, तो इसे केवल शैंपू की समस्या मानकर नजरअंदाज न करें। ऐसे मामलों में डर्माटलोजिस्ट से सलाह लेना बेहतर है।