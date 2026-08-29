Monsoon Skincare Tips: बरसात के उमस भरे मौसम में त्वचा को खास देखभाल की जरूरत होती है। इस देखभाल में फेस स्टीमिंग एक आसान और प्रभावी तरीका बनकर उभरती है। आयुर्वेद में ‘स्वेदन' थेरेपी’ का हिस्सा मानी जाने वाली ‘भाप’ सदियों से त्वचा को आराम और ताजगी देने के लिए इस्तेमाल होती रही है। यह त्वचा के बंद रोमछिद्रों को खोलने, अतिरिक्त तेल व गंदगी हटाने और मुंहासों की समस्यों को कम करने में मदद कर सकती है।

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