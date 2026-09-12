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Hindi News ›   Entertainment ›   Television ›   Naman Shaw Lashes Out At Rohit Roy For Calling Television A Dustbin Medium says This is also a huge hypocrisy

रोहित रॉय के बयान पर विवाद: टीवी को 'कूड़ेदान' बोलने पर भड़के नमन शॉ, बोले- उनका दिमाग खराब हो गया है

Sat, 12 Sep 2026 06:58 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sat, 12 Sep 2026 06:58 PM IST
सार

Naman Shaw: हाल ही में रोहित रॉय ने टीवी को 'कूड़ेदान जैसा माध्यम' कह कर बवाल मचा दिया है। इस पर टीवी के मशहूर अभिनेता नमन शॉ भड़क गए हैं। उन्होंने रोहित की आलोचना की है।
 

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Naman Shaw Lashes Out At Rohit Roy For Calling Television A Dustbin Medium says This is also a huge hypocrisy
नमन शॉ, रोहित रॉय - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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हाल ही में अभिनेता रोहित रॉय ने टेलीविजन को 'डस्टबिन मीडियम' (कूड़ेदान जैसा माध्यम) कहा है। उन्होंने टीवी के कलाकारों की तुलना सिनेमा के कलाकारों से की है। उनकी बातों पर अभिनेता नमन शॉ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रोहित की जमकर आलोचना की है। आइए जानते हैं पूरा मामला।
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नमन शॉ ने रोहित रॉय को लेकर क्या कहा?
टेलीविजन शो में अपने किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले नमन शॉ ने आईएनएस से कहा, 'मुझे सच में लगता है कि शायद बहुत ज्यादा बोटॉक्स उनके माथे की पहली परत के नीचे जाकर सीधे उनके दिमाग में पहुंच गया है और उसे जमा दिया है।'
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Naman Shaw Lashes Out At Rohit Roy For Calling Television A Dustbin Medium says This is also a huge hypocrisy
रोहित रॉय - फोटो : सोशल मीडिया
नमन शॉ ने पूछा सवाल
उन्होंने आगे कहा, 'टेलीविजन को डस्टबिन मीडियम कहना ना सिर्फ गलत है, बल्कि यह बहुत बड़ा पाखंड भी है। खासकर तब जब यही माध्यम लगभग दो दशकों से उनकी जिंदगी और कमाई का जरिया रहा है। अगर टेलीविजन सच में इतना बुरा माध्यम था, तो उन्होंने पिछले 20 वर्षों तक इसका हिस्सा बने रहना क्यों चुना?'

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सेलेब्स ने टीवी में बनाया करियर
नमन ने आगे कहा कि टेलीविजन ने ही रोहित के भाई रोनित रॉय को दूसरा मौका दिया था। उन्होंने कहा 'हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यही वह माध्यम था जिसने उनके भाई, रोनित दादा को वापसी का मौका दिया। टेलीविजन ने अनगिनत कलाकारों, टेक्नीशियन, लेखक, निर्देशक और दूसरे लोगों को मौके दिए हैं, जिन्होंने इसके जरिए अपना पूरा करियर बनाया है।

Naman Shaw Lashes Out At Rohit Roy For Calling Television A Dustbin Medium says This is also a huge hypocrisy
रोहित रॉय - फोटो : सोशल मीडिया
नमन को क्यों लगा बुरा?
अपने सफर के बारे में बात करते हुए नमन ने कहा, 'मैं पिछले 20 वर्षों से टेलीविजन इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूं और मैं यह बात बहुत गर्व के साथ कहता हूं। टेलीविजन ने ही मेरा घर चलाया है। इसने मुझे काम, पहचान, मौके और करियर दिया है। इसलिए जब कोई पूरे माध्यम को ही 'डस्टबिन' कहकर खारिज कर देता है, तो मुझे बुरा लगता है।'

क्या बोले थे रोहित?
रोहित ने एक इंटरव्यू में टेलीविजन को डस्टबिन मीडियम कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि फिल्म स्टार्स में एक खास तरह का स्टाइल और क्लास होता है जो टीवी एक्टर्स में नहीं होता।
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नमन शॉ - फोटो : सोशल मीडिया
नमन शॉ का वर्कफ्रंट
  • नमन शॉ ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत शो 'इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज' से की थी।
  • वह 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'कसौटी जिंदगी की', 'कसम से' और 'साथ निभाना साथिया' जैसे शो का हिस्सा रहे।
  • शो 'मंगल लक्ष्मी' में वह आदित सक्सेना के किरदार के लिए मशहूर हैं।
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