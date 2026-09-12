रोहित रॉय के बयान पर विवाद: टीवी को 'कूड़ेदान' बोलने पर भड़के नमन शॉ, बोले- उनका दिमाग खराब हो गया है

उन्होंने आगे कहा, 'टेलीविजन को डस्टबिन मीडियम कहना ना सिर्फ गलत है, बल्कि यह बहुत बड़ा पाखंड भी है। खासकर तब जब यही माध्यम लगभग दो दशकों से उनकी जिंदगी और कमाई का जरिया रहा है। अगर टेलीविजन सच में इतना बुरा माध्यम था, तो उन्होंने पिछले 20 वर्षों तक इसका हिस्सा बने रहना क्यों चुना?'नमन ने आगे कहा कि टेलीविजन ने ही रोहित के भाई रोनित रॉय को दूसरा मौका दिया था। उन्होंने कहा 'हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यही वह माध्यम था जिसने उनके भाई, रोनित दादा को वापसी का मौका दिया। टेलीविजन ने अनगिनत कलाकारों, टेक्नीशियन, लेखक, निर्देशक और दूसरे लोगों को मौके दिए हैं, जिन्होंने इसके जरिए अपना पूरा करियर बनाया है।