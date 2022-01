Bigg Boss 15: शमिता शेट्टी के खिलाफ बयान देने से बढ़ीं तेजस्वी प्रकाश की मुश्किलें, इन सितारों ने जमकर लगाई फटकार

शमिता शेट्टी का समर्थन करते हुए उनकी अच्छी दोस्त और बिग बॉस 15 की पूर्व प्रतिभागी नेहा भसीन ने भी तेजस्वी को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने ट्वीट किया मैं तेजस्वी इनसिक्योरिटी को लेकर हमेशा चुप रही और सच कहूं तो मेरे दिल में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूं कि बिग बॉस के घर में रहना आसान नहीं है। लेकिन शमिता शेट्टी को लेकर तुमने जो भी बयान दिए वह बिल्कुल गलत है। तुम शमिता के साथ- साथ अपने रिश्ते का भी अनादर कर रही हो।





I always kept quiet about Teju's insecurity and honestly have had compassion for her too, as I know bigg boss house is not easy. But that statement you made about @ShamitaShetty yesterday was completely out of line. You are disrespectful of your relationship and of her.