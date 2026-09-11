वीरेंद्र सहवाग: राइज एंड फॉल 2 होस्ट करेंगे वीरू, शो के टीजर में कंटेस्टेंट की फील्डिंग सेट करते दिखे क्रिकेटर

शो 'राइज एंड फॉल' में दिखेंगे क्रिकेटर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग बहुत जल्द रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन को होस्ट करते नजर आएंगे। इस शो का प्रोमो मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। इस प्रोमो में सहवाग ने क्रिकेट की अनिश्चितता और शो के सत्ता संघर्ष के बीच तुलना की है।

भारत के मशहूर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के क्रिकेट प्रेमी दीवाने हैं। मगर अब वीरेंद्र जल्द ही क्रिकेट पिच छोड़कर रियलिटी शो की दुनिया में कदम रख रहे हैं। वह ओटीटी पर एक शो को होस्ट करते नजर आएंगे।

क्या है शो की थीम? शो 'राइज एंड फॉल 2' में 15 सेलेब्स भाग लेंगे। इन प्रतिभागियों को दो समूहों में बांटा गया है एक शासक और दूसरा श्रमिक। इस शो की थीम इन्हीं 15 प्रतिभागियों के इर्द-गिर्द घूमेंगी। इस शो में शासक जहां आराम से रहते नजर आएंगे। वहीं श्रमिक तहखाने में काम करेंगे। वह अपनी मर्जी से दोनों दुनिया के बीच सफर कर सकते हैं। इससे यह खेल आगे बढ़ेगा। उनकी रणनीति, राजनीति और निर्णायक शक्ति के आधार पर उनका फैसला होगा।

कैसा था 'राइज एंड फॉल' का पहला सीजन?

इस शो के पहले सीजन को अशनीर ग्रोवर ने होस्ट किया था। वहीं इस शो के आखिर तक आरुष भोला और अर्जुन बिजलानी पहुंचे थे। शो में विजेता की ट्रॉफी अर्जुन बिजलानी के पास गई। हालांकि शो बाद में आरुष ने शो पर सवाल उठाते हुए इसे 'बायस्ड' बता दिया।'राइज एंड फॉल' का पहला सीजन पावर, स्ट्रैटेजी और कंटेस्टेंट्स के बीच बदलती पोजिशन पर आधारित था।प्रतिभागियों को 'शासक' (जिन्हें ज्यादा अधिकार और कंट्रोल मिला था) और 'वर्कर' (जिन्हें काम पूरे करने होते थे और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता था) में बांटा गया था।