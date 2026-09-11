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वीरेंद्र सहवाग: राइज एंड फॉल 2 होस्ट करेंगे वीरू, शो के टीजर में कंटेस्टेंट की फील्डिंग सेट करते दिखे क्रिकेटर

Fri, 11 Sep 2026 02:34 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Fri, 11 Sep 2026 02:34 PM IST
सार

 Virender Sehwag In Reality Show: क्रिकेट की दुनिया में अपना मुकाम बनाने के बाद वीरेंद्र सहवाग अब दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे। हाल ही में मेकर्स ने उनके रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' का प्रोमो जारी किया। जानें क्या खास है शो में?
 

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Virendra Sehwag to host rise and fall season 2 on mx player
वीरेंद्र सहवाग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भारत के मशहूर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के क्रिकेट प्रेमी दीवाने हैं। मगर अब वीरेंद्र जल्द ही क्रिकेट पिच छोड़कर रियलिटी शो की दुनिया में कदम रख रहे हैं। वह ओटीटी पर एक शो को होस्ट करते नजर आएंगे।

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शो 'राइज एंड फॉल' में दिखेंगे क्रिकेटर 
क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग बहुत जल्द  रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन को होस्ट करते नजर आएंगे। इस शो का प्रोमो मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। इस प्रोमो में सहवाग ने क्रिकेट की अनिश्चितता और शो के सत्ता संघर्ष के बीच तुलना की है।

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Virendra Sehwag to host rise and fall season 2 on mx player
वीरेंद्र सहवाग - फोटो : इंस्टाग्राम- @virendersehwag

क्या है शो की थीम? 

शो 'राइज एंड फॉल 2' में 15 सेलेब्स भाग लेंगे। इन प्रतिभागियों को दो समूहों में बांटा गया है एक शासक और दूसरा श्रमिक। इस शो की थीम इन्हीं 15 प्रतिभागियों के इर्द-गिर्द घूमेंगी। इस शो में शासक जहां आराम से रहते नजर आएंगे। वहीं  श्रमिक तहखाने में काम करेंगे। वह अपनी मर्जी से दोनों दुनिया के बीच सफर कर सकते हैं। इससे यह खेल आगे बढ़ेगा। उनकी रणनीति, राजनीति और निर्णायक शक्ति के आधार पर उनका फैसला होगा।

Virendra Sehwag to host rise and fall season 2 on mx player
आरुष भोला - फोटो : इंस्टाग्राम@aarushbhola17
कैसा था 'राइज एंड फॉल' का पहला सीजन?
इस शो के पहले सीजन को  अशनीर ग्रोवर ने होस्ट किया था। वहीं इस शो के आखिर तक आरुष भोला और अर्जुन बिजलानी पहुंचे थे। शो में विजेता की ट्रॉफी अर्जुन बिजलानी के पास गई। हालांकि शो बाद में आरुष ने शो पर सवाल उठाते हुए इसे 'बायस्ड' बता दिया।'राइज एंड फॉल' का पहला सीजन पावर, स्ट्रैटेजी और कंटेस्टेंट्स के बीच बदलती पोजिशन पर आधारित था।प्रतिभागियों को 'शासक' (जिन्हें ज्यादा अधिकार और कंट्रोल मिला था) और 'वर्कर' (जिन्हें काम पूरे करने होते थे और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता था) में बांटा गया था। 
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