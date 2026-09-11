बिग बॉस 20: 'वो पागलपन का बाप है', काजी तौकीर ने अरिजीत सिंह को क्यों कही ऐसी बात? बताया पागल वैज्ञानिक

We’ll collaborate in the future it’s going to be so much fun..

He’s a mad scientist who lives in a spaceship 🚀🎶



Qazi Touqeer talking about collaborating with Arijit Singh and praising his absolute genius is pure gold Real recognize real#QaziTouqeer #ArijitSingh #BiggBoss20 pic.twitter.com/wudofRi5Z5 — 𝖲𝗁𝗋𝖾𝖾 𝖲𝗁𝖺𝗋𝗆𝖺❤️ (@SHREE_SHARMA11) September 11, 2026

काजी की ये बातें तब सामने आईं जब अरिजीत ने सोशल मीडिया पर बताया कि वह पहली बार 'बिग बॉस' देखने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि काजी शो में हिस्सा ले रहे हैं। सिंगर की पोस्ट ने काजी की उनके प्रति तारीफ को और भी खास बना दिया। अरिजीत सिंह ने ट्वीट किया, 'मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार बिग बॉस देखना होगा क्योंकि हमारा रॉकस्टार काजी वहां है।' इस पोस्ट से 2005 में 'फेम गुरुकुल' के दिनों से उनके बीच के गहरे रिश्ते का पता चलता है।