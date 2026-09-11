बिग बॉस 20: 'वो पागलपन का बाप है', काजी तौकीर ने अरिजीत सिंह को क्यों कही ऐसी बात? बताया पागल वैज्ञानिक
Bigg Boss 20: जब से 'बिग बॉस 20' शुरू हुआ है, तब से काजी तौकीर चर्चा में हैं। वह आए दिन कुछ ना कुछ नया करते हैं। हाल ही में उन्होंने अरिजीत सिंह की जमकर तारीफ की है। जानिए क्या है पूरा मामला।
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जब अमन ने कहा कि काजी नेशनल टेलीविजन पर यह बात कह रहे हैं, तो काजी ने जवाब दिया कि अरिजीत को ऐसी बातों की परवाह नहीं है। सिंगर की तारीफ जारी रखते हुए उन्होंने कहा, 'वो अलग ही लेवल के इंसान हैं। वो एक पागल वैज्ञानिक हैं।' फिर काजी ने अरिजीत के लिए 'फ्लाइंग किस' दिया और कहा, 'मैं तुम्हें प्यार करता हूं।'
दूसरे प्रतिभागियों के साथ अरिजीत के बारे में बात करते हुए काजी ने माना कि वह सिंगर का बहुत सम्मान करते हैं और अपनी तारीफ को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। फिर उन्होंने 'आशिकी 2' का गाना 'तुम ही हो' गाकर उन्हें ट्रिब्यूट दिया।
काजी की ये बातें तब सामने आईं जब अरिजीत ने सोशल मीडिया पर बताया कि वह पहली बार 'बिग बॉस' देखने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि काजी शो में हिस्सा ले रहे हैं। सिंगर की पोस्ट ने काजी की उनके प्रति तारीफ को और भी खास बना दिया। अरिजीत सिंह ने ट्वीट किया, 'मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार बिग बॉस देखना होगा क्योंकि हमारा रॉकस्टार काजी वहां है।' इस पोस्ट से 2005 में 'फेम गुरुकुल' के दिनों से उनके बीच के गहरे रिश्ते का पता चलता है।
We’ll collaborate in the future it’s going to be so much fun..— 𝖲𝗁𝗋𝖾𝖾 𝖲𝗁𝖺𝗋𝗆𝖺❤️ (@SHREE_SHARMA11) September 11, 2026
He’s a mad scientist who lives in a spaceship 🚀🎶
Qazi Touqeer talking about collaborating with Arijit Singh and praising his absolute genius is pure gold Real recognize real#QaziTouqeer #ArijitSingh #BiggBoss20 pic.twitter.com/wudofRi5Z5
- अरिजीत सिंह और काजी तौकीर की दोस्ती 2005 में 'फेम गुरुकुल' के दिनों से है।
- करियर के रास्ते अलग होने के बावजूद, दोनों दो दशकों से ज्यादा समय से संपर्क में हैं।
- काजी ने पहले अरिजीत को अपना करीबी दोस्त बताया और हाल ही में दोनों को अरिजीत के होमटाउन, जियागंज में साथ समय बिताते देखा गया था।
- उन्होंने स्कूटी की सवारी की और क्रिकेट एकेडमी भी गए।
- हालांकि उन्होंने अभी तक कोई बड़ा प्रोफेशनल कोलैबोरेशन नहीं किया है।
- हालांकि काजी ने साथ काम करने की संभावना का इशारा दिया है।
Qazi singing for #ArijitSingh 😭❤️— Bigg boss (@BIGG_BOSS_GK) September 11, 2026
He said he has so much respect for him and that they’re really close.
Bro genuinely has so much love for Arijit mann ❤️ !#QaziTouqeer #Biggboss20 pic.twitter.com/w9zJXBjGBb