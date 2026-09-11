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बिग बॉस 20: 'वो पागलपन का बाप है', काजी तौकीर ने अरिजीत सिंह को क्यों कही ऐसी बात? बताया पागल वैज्ञानिक

Sat, 12 Sep 2026 12:01 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sat, 12 Sep 2026 12:01 AM IST
सार

Bigg Boss 20: जब से 'बिग बॉस 20' शुरू हुआ है, तब से काजी तौकीर चर्चा में हैं। वह आए दिन कुछ ना कुछ नया करते हैं। हाल ही में उन्होंने अरिजीत सिंह की जमकर तारीफ की है। जानिए क्या है पूरा मामला।
 

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Qazi Touqeer praise Arijit Singh After he says he will watch bigg boss 20 for the first time
अरिजीत सिंह, काजी तौकीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में काजी तौकीर ने सिंगर अरिजीत सिंह की बहुत तारीफ की। इसके साथ उनका एक मशहूर गाना गाकर उन्हें ट्रिब्यूट दिया। अमन गांधी से बातचीत के दौरान काजी ने कहा, 'अगर मैं क्रेजी हूं, तो वो क्रेजीपन के बाप हैं।'
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अरिजीत को लेकर क्या बोले काजी?
जब अमन ने कहा कि काजी नेशनल टेलीविजन पर यह बात कह रहे हैं, तो काजी ने जवाब दिया कि अरिजीत को ऐसी बातों की परवाह नहीं है। सिंगर की तारीफ जारी रखते हुए उन्होंने कहा, 'वो अलग ही लेवल के इंसान हैं। वो एक पागल वैज्ञानिक हैं।' फिर काजी ने अरिजीत के लिए 'फ्लाइंग किस' दिया और कहा, 'मैं तुम्हें प्यार करता हूं।'
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Qazi Touqeer praise Arijit Singh After he says he will watch bigg boss 20 for the first time
काजी तौकीर - फोटो : सोशल मीडिया
काजी ने गाया अरिजीत का गाना
दूसरे प्रतिभागियों के साथ अरिजीत के बारे में बात करते हुए काजी ने माना कि वह सिंगर का बहुत सम्मान करते हैं और अपनी तारीफ को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। फिर उन्होंने 'आशिकी 2' का गाना 'तुम ही हो' गाकर उन्हें ट्रिब्यूट दिया।
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अरिजीत सिंह - फोटो : सोशल मीडिया
पहली बार 'बिग बॉस' देखने का प्लान बना रहे अरिजीत
काजी की ये बातें तब सामने आईं जब अरिजीत ने सोशल मीडिया पर बताया कि वह पहली बार 'बिग बॉस' देखने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि काजी शो में हिस्सा ले रहे हैं। सिंगर की पोस्ट ने काजी की उनके प्रति तारीफ को और भी खास बना दिया। अरिजीत सिंह ने ट्वीट किया, 'मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार बिग बॉस देखना होगा क्योंकि हमारा रॉकस्टार काजी वहां है।' इस पोस्ट से 2005 में 'फेम गुरुकुल' के दिनों से उनके बीच के गहरे रिश्ते का पता चलता है।

अरिजीत और काजी का रिश्ता
  • अरिजीत सिंह और काजी तौकीर की दोस्ती 2005 में 'फेम गुरुकुल' के दिनों से है। 
  • करियर के रास्ते अलग होने के बावजूद, दोनों दो दशकों से ज्यादा समय से संपर्क में हैं। 
  • काजी ने पहले अरिजीत को अपना करीबी दोस्त बताया और हाल ही में दोनों को अरिजीत के होमटाउन, जियागंज में साथ समय बिताते देखा गया था। 
  • उन्होंने स्कूटी की सवारी की और क्रिकेट एकेडमी भी गए। 
  • हालांकि उन्होंने अभी तक कोई बड़ा प्रोफेशनल कोलैबोरेशन नहीं किया है। 
  • हालांकि काजी ने साथ काम करने की संभावना का इशारा दिया है।
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