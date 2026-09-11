बिग बॉस के 20 साल: बिग बॉस ने दिखाई ऐसी फिल्म, फूट-फूटकर रोए घरवाले; यूजर्स को याद आए सिद्धार्थ शुक्ला

प्रतिभागियों को दिखाई 19 साल के सफर की झलकियां

सामने आए प्रोमो में दिखाया गया है कि 'बिग बॉस 20' के सभी प्रतिभागियों को असेंबली रूम मे बिठाकर पिछले 19 सीजन की झलकियां दिखाई गई हैं। यह दिखाया गया है कि इस शो के अब तक के सफर में तकरार और झगड़े हुए हैं तो दोस्ती और प्यार की भी मिसाल देखने को मिली हैं। यहां कई जोड़ियां बनीं और बात शादी तक भी पहुंची हैं। खट्टी-मीठी यादें हमेशा साथ रहती हैं।

बता दें कि दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला 'बिग बॉस 13' में नजर आए थे। वे इस शो के विजेता बने थे। साल 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया।

