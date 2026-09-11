फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bigg Boss 20: Amrapali Dubey Mahhi Vij all contestants tears upon seeing sidharth shukla memory legacy revisit

बिग बॉस के 20 साल: बिग बॉस ने दिखाई ऐसी फिल्म, फूट-फूटकर रोए घरवाले; यूजर्स को याद आए सिद्धार्थ शुक्ला

Fri, 11 Sep 2026 10:30 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Fri, 11 Sep 2026 10:30 AM IST
सार

Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस' के सफर को दो दशक हो चुके हैं। यह 20वां सीजन चल रहा है। हालिया एपिसोड में सीजन 20 के प्रतिभागियों को पुराने शो की एक छोटी सी झलक दिखाई। इस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला को देखकर सभी की आंखें छलक आईं।

विज्ञापन
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey Mahhi Vij all contestants tears upon seeing sidharth shukla memory legacy revisit
बिग बॉस 20 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चर्चित शो 'बिग बॉस सीजन 20' खूब दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ रहा है। यंग डीएसए घर के पहले कैप्टन बन गए हैं। प्रतिभागियों के बीच दोस्ती और बहस व लड़ाई का सिलसिला भी जारी है। इस बीच 'बिग बॉस 20' में प्रतिभागियों को 'बिग बॉस' के 20 वर्षों की सफर की एक छोटी सी क्लिप दिखाई गई, जिसे देख सभी भावुक हो उठे।

विज्ञापन

Bigg Boss 20: Amrapali Dubey Mahhi Vij all contestants tears upon seeing sidharth shukla memory legacy revisit
सिद्धार्थ शुक्ला-शहनाज गिल - फोटो : इंस्टाग्राम

बिग बॉस के घर गूंजी 'सिडनाज' की हंसी
बिग बॉस ने करीब 24 मिनट की एक रील सभी प्रतिभागियों को दिखाई। इसमें कई इमोशनल पल थे। दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला को देख सभी की आंखें नम हो गईं। शहनाज गिल और सिद्धार्थ की बॉन्डिंग ने सभी को रुला दिया। आम्रपाली दुबे से लेकर माही विज और अरिश्फा खान, सभी प्रतिभागी रोने लगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

प्रतिभागियों को दिखाई 19 साल के सफर की झलकियां
सामने आए प्रोमो में दिखाया गया है कि 'बिग बॉस 20' के सभी प्रतिभागियों को असेंबली रूम मे बिठाकर पिछले 19 सीजन की झलकियां दिखाई गई हैं। यह दिखाया गया है कि इस शो के अब तक के सफर में तकरार और झगड़े हुए हैं तो दोस्ती और प्यार की भी मिसाल देखने को मिली हैं। यहां कई जोड़ियां बनीं और बात शादी तक भी पहुंची हैं। खट्टी-मीठी यादें हमेशा साथ रहती हैं। 
बता दें कि दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला 'बिग बॉस 13' में नजर आए थे। वे इस शो के विजेता बने थे। साल 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)


विज्ञापन

आसिफ खान ने कराई आम्रपाली और यंग डीएसए से एक्टिंग
बिग बॉस सीजन 20 में प्रतिभागियों के बीच खूब हंसी मजाक और अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है। हालिया जारी एक प्रोमो में आम्रपाली और यंग डीएसए को आसिफ खान अभिनय क्लास देते दिखे। उन्होंने दोनों सेलेब्स को एक सीन दिया और उस पर एक्ट करने के लिए कहा। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली और डीएसए ने एक्टिंग की। यह सीन काफी दिलचस्प बना। 
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed