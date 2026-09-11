बिग बॉस के 20 साल: बिग बॉस ने दिखाई ऐसी फिल्म, फूट-फूटकर रोए घरवाले; यूजर्स को याद आए सिद्धार्थ शुक्ला
Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस' के सफर को दो दशक हो चुके हैं। यह 20वां सीजन चल रहा है। हालिया एपिसोड में सीजन 20 के प्रतिभागियों को पुराने शो की एक छोटी सी झलक दिखाई। इस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला को देखकर सभी की आंखें छलक आईं।
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चर्चित शो 'बिग बॉस सीजन 20' खूब दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ रहा है। यंग डीएसए घर के पहले कैप्टन बन गए हैं। प्रतिभागियों के बीच दोस्ती और बहस व लड़ाई का सिलसिला भी जारी है। इस बीच 'बिग बॉस 20' में प्रतिभागियों को 'बिग बॉस' के 20 वर्षों की सफर की एक छोटी सी क्लिप दिखाई गई, जिसे देख सभी भावुक हो उठे।
बिग बॉस के घर गूंजी 'सिडनाज' की हंसी
बिग बॉस ने करीब 24 मिनट की एक रील सभी प्रतिभागियों को दिखाई। इसमें कई इमोशनल पल थे। दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला को देख सभी की आंखें नम हो गईं। शहनाज गिल और सिद्धार्थ की बॉन्डिंग ने सभी को रुला दिया। आम्रपाली दुबे से लेकर माही विज और अरिश्फा खान, सभी प्रतिभागी रोने लगे।
प्रतिभागियों को दिखाई 19 साल के सफर की झलकियां
सामने आए प्रोमो में दिखाया गया है कि 'बिग बॉस 20' के सभी प्रतिभागियों को असेंबली रूम मे बिठाकर पिछले 19 सीजन की झलकियां दिखाई गई हैं। यह दिखाया गया है कि इस शो के अब तक के सफर में तकरार और झगड़े हुए हैं तो दोस्ती और प्यार की भी मिसाल देखने को मिली हैं। यहां कई जोड़ियां बनीं और बात शादी तक भी पहुंची हैं। खट्टी-मीठी यादें हमेशा साथ रहती हैं।
बता दें कि दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला 'बिग बॉस 13' में नजर आए थे। वे इस शो के विजेता बने थे। साल 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया।
आसिफ खान ने कराई आम्रपाली और यंग डीएसए से एक्टिंग
बिग बॉस सीजन 20 में प्रतिभागियों के बीच खूब हंसी मजाक और अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है। हालिया जारी एक प्रोमो में आम्रपाली और यंग डीएसए को आसिफ खान अभिनय क्लास देते दिखे। उन्होंने दोनों सेलेब्स को एक सीन दिया और उस पर एक्ट करने के लिए कहा। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली और डीएसए ने एक्टिंग की। यह सीन काफी दिलचस्प बना।