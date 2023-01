हाल ही में, सुशांत की बहन प्रियंका ने सोशल मीडिया पर उनके पेट डॉग की मौत की खबर साझा कर फैंस का दिल तोड़ दिया। प्रियंका ने ट्विटर पर फज की दो तस्वीरें पोस्ट कीं। इनमें से एक में सुशांत फैज को प्यार से पकड़े हुए हैं। वहीं, दूसरी तस्वीर में प्रियंका सोते हुए फज के साथ स्माइल कर रही हैं। प्रियंका ने इन तस्वीरों को कैप्शन में लिखा, 'बहुत लंबा साथ रहा फज, आप अपने दोस्त के पास चले गए, सबको एक न एक दिन वहां जाना है, लेकिन अभी के लिए मन बहुत उदास है।'

So long Fudge! You joined your friend’s Heavenly territory… will follow soon! Till then… so heart broken 💔 pic.twitter.com/gtwqLoELYV

