राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड: सलीम खान को मिला खास सम्मान, स्टेज पर पहुंचीं हेलेन ने दी हेल्थ पर अपडेट

बुधवार को मुंबई में सिनेमा के दिग्गजों को राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड के मशहूर पटकथा लेखक सलीम खान को भी इस अवॉर्ड से नवाजा गया। उनकी जगह यह सम्मान उनकी पत्नी अभिनेत्री हेलेन लेने पहुंची। जहां उन्होंने सलीम के स्वास्थ्य के बारे में बातचीत की।

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सलीम के अवॉर्ड पर क्या बोलीं हेलेन?

सलीम खान का हिंदी सिनेमा में बड़ा योगदान रहा है। उनके इस समर्पण और लगन को सम्मानित करने के लिए उन्हे राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। इस सम्मान को लेने सलीम की जगह उनकी दूसरी पत्नी हेलेन ने लिया। इसके बाद उन्होंने सलीम की तरफ से सबको शुक्रिया कहा और उनकी भावनाएं व्यक्त कीं।