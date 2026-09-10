तारा सुतारिया वायरल वीडियो: करीब पहुंचा फोटोग्राफर तो एक्ट्रेस ने हटाया कैमरा; जानें क्या है पूरा मामला?

तारा सुतारिया का वर्क फ्रंट

तारा सुतारिया काफी कम उम्र में अभिनय की दुनिया में आ गई थीं। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट टेलीविजन से करियर शुरू किया था। इसके साथ ही उन्होंने 'द सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर’ और ‘ओए जस्सी’ जैसे शोज में काम किया है।

2019 में फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे भी मुख्य किरदारों में थे। इसके बाद वह ‘एक विलेन रिटर्न्स’ और ‘तड़प’ में भी दिखाई दीं। हाल ही में तारा, यश के साथ ‘टॉक्सिक’ में अहम भूमिका में नजर आईं।

