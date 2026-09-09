ओटीटी रिलीज: डाकू बनकर घमासान करेंगे अरशद वारसी, 40 भूतों से भिड़ेंगी आशा नेगी; इस हफ्ते देखें ये प्रोजेक्ट्स

1 of 7 ओटीटी इस शुक्रवार - फोटो : अमर उजाला







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इन दिनों सिनेमाघरों में फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' धमाल मचा रही है। इस फिल्म को 'हनुमान अंश' टक्कर दे रही है। जल्द ही 'हैवान' भी रिलीज होने वाली है। ऐसे में ओटीटी पर यह शुक्रवार और वीकएंड धमाकेदार होने वाला है। आइए जानते हैं इस शुक्रवार को कौन सी फिल्में औ सीरीज रिलीज होने वाली हैं?

2 of 7 'चुंबक' की रिलीज डेट का एलान - फोटो : Credit: Instagram@netflix_in

3 of 7 प्रिंस ऑफ मॉलीवुड - फोटो : सोशल मीडिया

प्रिंस ऑफ मॉलीवुड

'प्रिंस ऑफ मॉलीवुड' एक ऐसे युवक की कहानी है, जो मलयालम का सुपरस्टार बनना चाहता है। हालांकि उसके करोड़पति पिता मना कर देते हैं? फिरोज के किरदार में डेन डेविस हैं। वह स्टारडम पाना चाहते हैं। इस सीरीज में उनके साथ निर्मल पलाझी, हरिशमा, विद्या विजय कुमार और कई दूसरे कलाकार भी हैं। यह सीरीज जियो हॉटस्टार पर 11 सितंबर को रिलीज होगी।

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4 of 7 अली बाबा और 40 भूत - फोटो : सोशल मीडिया

अली बाबा और 40 भूत

क्या हो अगर कोई अपने पिता की तलाश में निकले और उसे 40 बेचैन आत्माओं का सामना करना पड़े। इसी तरह की कुछ कहानी है 'अली बाबा और 40 भूत' की। इसमें आशा नेगी ने साइंस में दिलचस्पी रखने वाली न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट अली का किरदार निभाया है। वह एक अलौकिक गुत्थी को सुलझाने के लिए बाबा नाम के पुलिस वाले के साथ मिलकर काम करती हैं। यह हॉरर कॉमेडी सीरीज जियो हॉटस्टार पर 11 सितंबर को रिलीज होगी।

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5 of 7 'द रिवोल्यूशनरीज' का ट्रेलर रिलीज - फोटो : सोशल मीडिया