ओटीटी रिलीज: डाकू बनकर घमासान करेंगे अरशद वारसी, 40 भूतों से भिड़ेंगी आशा नेगी; इस हफ्ते देखें ये प्रोजेक्ट्स

इन दिनों सिनेमाघरों में फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' धमाल मचा रही है। इस फिल्म को 'हनुमान अंश' टक्कर दे रही है। जल्द ही 'हैवान' भी रिलीज होने वाली है। ऐसे में ओटीटी पर यह शुक्रवार और वीकएंड धमाकेदार होने वाला है। आइए जानते हैं इस शुक्रवार को कौन सी फिल्में औ सीरीज रिलीज होने वाली हैं?
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'चुंबक' की रिलीज डेट का एलान
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चुंबक
इस गुरुवार वेब सीरीज चुंबक भी रिलीज होने वाली है। इसमें मोहल्ले में आस-पड़ोस के घरों के बीच के पारिवारिक और आत्मीय रिश्तों को दिखाया जाएगा। इस सीरीज में नीना गुप्ता, देवेन भोजानी, अमायरा दस्तूर, अर्जुन बिजलानी, अनंत वी जोशी और हेली शाह समेत कई सितारे हैं। इस सीरीज का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 10 सितंबर से होगा।
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प्रिंस ऑफ मॉलीवुड
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प्रिंस ऑफ मॉलीवुड
'प्रिंस ऑफ मॉलीवुड' एक ऐसे युवक की कहानी है, जो मलयालम का सुपरस्टार बनना चाहता है। हालांकि उसके करोड़पति पिता मना कर देते हैं? फिरोज के किरदार में डेन डेविस हैं। वह स्टारडम पाना चाहते हैं। इस सीरीज में उनके साथ निर्मल पलाझी, हरिशमा, विद्या विजय कुमार और कई दूसरे कलाकार भी हैं। यह सीरीज जियो हॉटस्टार पर 11 सितंबर को रिलीज होगी।
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अली बाबा और 40 भूत
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अली बाबा और 40 भूत
क्या हो अगर कोई अपने पिता की तलाश में निकले और उसे 40 बेचैन आत्माओं का सामना करना पड़े। इसी तरह की कुछ कहानी है 'अली बाबा और 40 भूत' की। इसमें आशा नेगी ने साइंस में दिलचस्पी रखने वाली न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट अली का किरदार निभाया है। वह एक अलौकिक गुत्थी को सुलझाने के लिए बाबा नाम के पुलिस वाले के साथ मिलकर काम करती हैं। यह हॉरर कॉमेडी सीरीज जियो हॉटस्टार पर 11 सितंबर को रिलीज होगी।
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'द रिवोल्यूशनरीज' का ट्रेलर रिलीज
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द रिवोल्यूशनरीज
वेब सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज ' सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर बनाई गई है। निखिल आडवाणी निर्देशित यह ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज 11 सितंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। इसमें भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा अहम भूमिकाओं में हैं। वहीं, जेसन शाह, पाओली डैम और टोटा रॉय चौधरी भी महत्वपूर्ण किरदार अदा करेंगे।